Политическая сила "Голос" не поддерживает идею проведения внеочередных выборов в местные советы в 2019 году. Там подчеркивают, что сейчас нужно будет следить за работой нового парламента.

Страна устала от калейдоскопа кандидатов и выборов этого года, об этом заявила глава партии "Голос" Юлия Клименко во время брифинга.

Важно: Парламентские выборы 2019: ЦИК объявила первые официальные результаты

Клименко отметила, что "всем нужно выдохнуть, спокойно посмотреть, как будет работать парламент следующие 12 месяцев". По ее словам, только после этого можно принимать какие-то решения – в частности, относительно местных выборов.

Потому что сейчас есть идея о том, чтобы сделать местные выборы раньше, в 2019 году. Мы эту идею не поддерживаем. Мы считаем, что партии, особенно новые партии, которые зашли в парламент, должны показать себя, показать свою работу,

– объяснила она.

Председатель партии отметила, что местные выборы должны отражать результаты работы новых сил в парламенте.

Представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук заявил, что в Офисе Президента Владимира Зеленского рассматривают вопрос о досрочных выборах в органы местного самоуправления. Это хотят сделать для того, чтобы "полностью изменить систему власти". Сам Владимир Зеленский относительно досрочных местных выборов сказал коротко: "Не обольщайтесь".

Отметим, согласно данным национального экзит-полла, "Голос" получил 6,5% голосов украинцев. Он получит 18 мест в парламенте.

Окончательные результаты экзит-пола/ Инфографика 24 канала