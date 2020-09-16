На съезде партии "Слуга народа" объявили фамилии кандидатов на местных выборах. На активиста Сергея Стерненко напали в Одессе. Ряд депутатов, МВД и Офис Президента осудили позицию Фокина по Донбассу. В Раде зафиксировали вспышку коронавируса. Известно, с кем будет соревноваться "Динамо" в Лиге Чемпионов. Такими были главные новости 31 августа.

Важнейшие новости Украины и мира за понедельник, 1 сентября:

Кандидаты от "Слуги народа" на местных выборах

На съезде партии "Слуга народа", который состоялся 31 августа, объявили фамилии кандидатов, которые будут представлять политсилу на местных выборах. Поддержать новоиспеченных кандидатов приехал Президент Украины Владимир Зеленский.

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Кто будет бороться за пост городского головы от "Слуги народа":

Киев – Ирина Верещук. Ее штаб возглавит председатель партии Александр Корниенко;

Одесса – Олег Филимонов. Мужчину знают, как популярного комика, ранее он был участником команды КВН "Одесские джентльмены";

Харьков – украинский адвокат и политик Алексей Кучер;

Днепр – Сергей Рыженко. Сейчас он является депутатом областного совета от партии БПП;

Львов – Тарас Кльофа. Военный врач, внефракционный депутат во Львовском городском совете;

Черкассы – основатель группы компаний UKRAVIT Виталий Ильченко;

Сумы – Татьяна Рябуха;

Ужгород – депутат городского совета Виктор Щадей;

Винница – Сергей Борзов;

Житомир – Виктор Евдокимов;

Запорожье – Виталий Тишечко;

Ивано-Франковск – Александр Богачев;

Среди других кандидатов на председателей городов является Сергей Иващенко – Полтава, Виталий Коваль – Ровно; Виктор Гевко – Тернополь; Юрий Кириллов – Херсон; Инна Ящук – Хмельницкий; Виталий Другановский – Черновцы, Юрий Тарасовец – Чернигов и другие.

Кандидаты в мэры крупнейших городов Украины / Инфографика 24 канала

В МВД и ОП ответили Фокину относительно амнистии пророссийских боевиков

Часть депутатов, МВД и Офис Президента осудили идею Витольда Фокина по амнистии пророссийских боевиков и выборов на оккупированном Донбассе.

Что говорят у Зеленского

В частности, председатель ОП Андрей Ермак отметил, что слова Фокина не соответствуют официальной позиции Украины. У Зеленского отметили, что Минские договоренности и предложения украинской стороны в ТКГ не предусматривают особого статуса для Донбасса.

В "Слуге народа" даже предложили исключить Фокина из состава ТКГ.

Какова позиция МВД

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал слова Фокина спекулятивными. Кроме того, он сказал, что такая позиция не соответствует национальным интересам Украины. По его словам, есть военные преступления, которые не подлежат амнистии ни в одной стране мира.

Что сказал Фокин о Донбассе

Накануне в интервью пророссийскому изданию "Страна" заместитель Леонида Кравчука Витольд Фокин сказал, что есть уступки, на которые Украина может пойти.

В частности, он имел в виду полную амнистию и местные выборы на оккупированных территориях.

Однако Фокин отметил, что Украина не будет вводить для Донбасса особый статус.

Больше об этом Особый статус, общая амнистия, выборы, – Фокин о том, что следует сделать для Донбасса

Нападение на Стерненко

В Одессе под зданием суда активиста Сергея Стерненко пытались облить неизвестным веществом. Нападавшим удалось скрыться, однако Стерненко опубликовал их фото и имена. Как утверждает активист, вероятными нападающими были:

Виталий Чумаков;

Артем Тренин;

Даниил Байда.

По информации Стерненко, все трое нападавших с Александром Победовим, который заплатил им за нападение. Очевидцы подтвердили, что пока Стерненко с друзьями сидел в кафе, нападавшие поджидали возле них.

К счастью, никто не пострадал.

Вспышка коронавируса в Верховной Раде

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что сейчас 23 депутата заболели COVID-19. Кроме этого, такой диагноз поставили еще 7 работникам аппарата. Фамилий больных Разумков не назвал, но призвал нардепов не игнорировать масочный режим.

Ранее в "Слуге народа" заявили о 8 больных депутатах. Именно поэтому съезд партии несколько раз переносили.

Известно, что коронавирус подтвердили у лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко. В президентской партии болели Степан Чернявский, Даниил Гетманцев, Максим Перебийнис, Валерий Божик и другие.

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Кто будет соперником "Динамо" в Лиге Чемпионов

31 августа стало известно, с кем может играть киевское "Динамо" на пути в групповой этап Лиги Чемпионов в сезоне 2020/2021. В частности, в 3 квалификационном раунде "Динамо" сыграет с голландским АЗ Алкмар. Если же украинская команда победит, тогда в следующем раунде ее соперником станет бельгийский "Гент" или австрийский "Рапид".

Другой украинский клуб, дебютант еврокубков "Колос" в 2 раунде квалификации Лиги Европы сыграет с греческим "Арисом".