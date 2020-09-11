Партия "Слуга народа" во время партийного съезда 31 августа объявила фамилии кандидатов от своей политсилы, которые поборются за кресла мэров украинских городов.

В съезде партии на крыше выставочного центра "Парковый" принял участие президент Украины Владимир Зеленский, сообщает 24 канал.

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Кто будет представлять "Слугу народа" на местных выборах 2020

Киев

Партия "Слуга народа" провела праймериз среди 5 кандидатов на должность мэра Киева. В конце концов по трем критериям из трех победу одержала Ирина Верещук.

Свою поддержку Верещук в будущих избирательных гонках выразил Владимир Зеленский. Штаб Верещук на выборах мэра столицы возглавит Александр Корниенко – первый заместитель президентской фракции в Верховной Раде.

Одесса

Здесь прочные позиции имеет действующий городской голова Геннадий Труханов. По июньским опросам за него готовы были проголосовать почти половина одесситов.

Поэтому властной команде нужен здесь сильный кандидат. В то же время "Слуга народа" решила сделать ставку на популярного комика и народного артиста Украины Олега Филимонова – участника команды КВН "Одесские джентльмены".

Харьков

Здесь у действующего мэра Геннадия Кернеса тоже дела неплохи. Хотя сильный кандидат также будет и от ОПЗЖ. От пророссийской политсилы в первой столице будет баллотироваться нардеп Олег Фельдман.

Во властной команде хотят противопоставить этим двоим Алексея Кучера – украинского адвоката и политика.

Днепр

Здесь также поддержкой более чем 40% пользуется нынешний мэр Борис Филатов. На втором месте экс-регионал Александр Вилкул. Почти такой же уровень поддержки у Максима Бужанского.

Что интересно, последний, похоже, намерен баллотироваться, даже если президент выберет другого кандидата от партии. Тогда возможна ситуация, когда от "Слуги народа" фактически будут два кандидата.

Официально представлять правящую партию на выборах может главный врач Днепропетровской областной больницы имени Мечникова, нынешний депутат облсовета от БПП Сергей Рыженко.

Львов

Львовская областная организация партии "Слуга народа" предлагает кандидатом на должность председателя Львовской ОТО 46-летнего военного врача, внефракционный депутат Львовского горсовета Тараса Кльофу.

Он заслуженный врач Украины и заместитель начальника Военно-медицинского клинического центра Западного региона. Ранее был депутатом от "Самопомочи".

Черкассы

Ранее говорили, что в противовес Анатолию Бондаренко может быть представлен молодой телеведущий и действующий нардеп от "Слуги народа" Александр Скичко. Однако во время съезда партия представила Виталия Ильченко.

Сумы

Еще один город, где "Слугу народа" может представить действующий народный депутат. Это мажоритарница из Сум Татьяна Рябуха.

Сейчас город возглавляет Александр Лысенко.

Ужгород

На Закарпатье от "Слуги народа" за кресло мэра Ужгорода поборется депутат горсовета Виктор Щадей.

Команда Щадея объединилась со штабом нардепа Роберта Горвата, который входит в состав депутатской группы "Доверие" и является членом Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.



Кандидаты в мэры крупнейших городов Украины / Инфографика 24 канала



Кого еще представили в "Слуге народа":

Сергей Борзов – кандидат на должность городского главы Винницы;

– кандидат на должность городского главы Винницы; Виктор Евдокимов – кандидат на должность городского главы Житомира;

– кандидат на должность городского главы Житомира; Виталий Тишечко – кандидат на должность городского главы Запорожья;

– кандидат на должность городского главы Запорожья; Александр Богачев – кандидат на должность городского председателя Ивано-Франковска,

– кандидат на должность городского председателя Ивано-Франковска, Дмитрий Шевчик – кандидат на должность городского главы Кривого Рога;

– кандидат на должность городского главы Кривого Рога; Ольга Ковалева-Алокили – кандидат на должность городского главы Кропивницкого;

– кандидат на должность городского главы Кропивницкого; Татьяна Домбровская – кандидат на должность городского главы Николаева.

– кандидат на должность городского главы Николаева. Сергей Иващенко – кандидат на должность городского главы Полтавы;

– кандидат на должность городского главы Полтавы; Виталий Коваль – кандидат на должность городского председателя Ровно;

– кандидат на должность городского председателя Ровно; Ольга Алтунина – кандидат на должность городского главы Славянска;

– кандидат на должность городского главы Славянска; Виктор Гевко – кандидат на должность городского главы Тернополя;

– кандидат на должность городского главы Тернополя; Юрий Кириллов – кандидат на должность городского главы Херсона;

– кандидат на должность городского главы Херсона; Инна Ящук – кандидат на должность городского главы Хмельницкого;

– кандидат на должность городского главы Хмельницкого; Виталий Другановский – кандидат на должность городского главы Черновцов;

– кандидат на должность городского главы Черновцов; Юрий Тарасовец – кандидат на должность городского главы Чернигова.

Местные выборы 2020: что нужно знать

Верховная Рада на заседании 15 июля, проголосовала за постановление о назначении очередных местных выборов в 2020 году на 25 октября.

Выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, кроме оккупированной территории Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Следовательно, выборы на временно оккупированных территориях Украины назначат согласно установленным законами порядкам при условии прекращения оккупации и агрессии России против Украины.

Участие смогут принять не все населенные пункты, а только те, которые сформировали органы местного самоуправления.

В "Слуге народа" говорят, что местные выборы 25 октября 2020 года могут не состояться только в том случае, если в Украине введут чрезвычайное положение.

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