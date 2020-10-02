На избирательные участки 25 октября людей будут впускать и без защитных масок. Однако за такое нарушение избирателя привлекут к административной ответственности.

На нарушителей будут составлять админпротоколы

Всех, кто придет на участки, перед входом будут просить надеть маску. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает УНИАН.

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При этом просто быть в маске недостаточно – надо надеть ее правильно, прикрыв рот и нос.

В случае, если человек отказывается надеть маску на рот и нос, то его все равно надо допустить к осуществлению своего избирательного права, но по такому процессу, как и человека с признаками ОРВИ,

– рассказал Ляшко.

Однако после этого полиция должна составить на нарушителя карантина протокол, ведь избирательный участок является общественным зданием.

Люди с ОРВИ смогут голосовать на участках, однако при определенных условиях

Что касается голосований людей с признаками простуды, то, согласно правительственному постановлению, они должны голосовать в отдельной кабинке по отдельному маршруту. Члены избирательной комиссии должны следить, чтобы с больным сохранялась дистанция.

Обратите внимание! На избирательных участках будут проводить температурный скрининг, а также дезинфекцию рук. У стола количество людей в очереди не должно превышать трех.

Если же заболеет член избирательной комиссии, то остальных на самоизоляцию не отправят в том случае, если они соблюдали противоэпидемиологические требования и носили средства защиты.



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