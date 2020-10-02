На виборчі дільниці 25 жовтня людей впускатимуть і без захисних масок. Проте за таке порушення виборця притягнуть до адміністративної відповідальності.

На порушників складатимуть адмінпротоколи

Усіх, хто прийде на дільниці, перед входом проситимуть одягнути маску. Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує УНІАН.

Актуально Осінні канікули у школах можуть перенести через вибори: нові деталі

При цьому просто бути у масці недостатньо – треба одягнути її правильно, прикривши рот та ніс.

У випадку, якщо людина відмовляється одягнути маску на рота і ніс, то її все одно треба допустити до здійснення свого виборчого права, але за таким процесом, як і людину з ознаками ГРВІ,

– розповів Ляшко.

Проте після цього поліція має скласти на порушника карантину протокол, адже виборча дільниця є громадською будівлею.

Люди з ГРВІ зможуть голосувати на дільницях, проте за певних умов

Щодо голосувань людей з ознаками застуди, то, згідно з урядовою постановою, вони мають голосувати в окремій кабінці за окремим маршрутом. Члени виборчої комісії мають стежити, щоб з хворим зберігалась дистанція.

Зверніть увагу! На виборчих дільницях проводитимуть температурний скринінг, а також дезінфекцію рук. Біля столу кількість людей у черзі не має перевищувати трьох.

Якщо ж захворіє член виборчої комісії, то решту на самоізоляцію не відправлять у тому випадку, якщо вони дотримувались протиепідеміологічних вимог та носили засоби захисту.



Як відбуватимуться місцеві вибори-2020 / Інфографіка 24 каналу