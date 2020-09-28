Местные политики в Херсоне накануне местных выборов бесплатно раздавали людям арбузы. Речь идет про депутата Херсонского облсовета от ЕС Юрия Рожкова, депутатку Херсонского горсовета от "Батькивщины" Екатерину Пушкареву и "радикала" Юлию Еременко.
Все они работают на нардепа от фракции "За Будущее" Игоря Колихаева, который будет бороться за кресло мэра Херсона, сообщает "Центр противодействия коррупции".
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"Самое интересное, что Рожков приехал раздавать херсонцам арбузы на "Лексусе" за 3 миллиона гривен. Классика", – подчеркнули в сообщении антикоррупционной организации.
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По словам очевидцев, избиратели активно разбирали арбузы, некоторые – даже сразу по несколько штук. А одна женщина была настолько упорной, что повезла домой аж 12 крупных арбузов.
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Заместитель гендиректора КИУ Наталья Линник в комментарии 24 каналу объяснила: действующее избирательное законодательство имеет достаточно исчерпывающий перечень по агитации. "Это – флешки, ручки, флажки, различная продукция с логотипами партии или кандидатов непосредственно", – отметила она.
На машине с арбузами никаких логотипов не видно. Это будет достаточно сложно доказать в суде – раздачу арбузов и свершившийся факт, что избиратель отдал свой голос именно за того кандидата, который их раздавал,
– подчеркнула Линник.
Она также вспомнила, как в 2015 году на одном из округов Чернигова хитрили политики. Рядом стояли две палатки: в одной раздавали газеты за определенного кандидата, в другой – общественная организация с идентичными логотипами раздавала продуктовые наборы.
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