Местные политики в Херсоне накануне местных выборов бесплатно раздавали людям арбузы. Речь идет про депутата Херсонского облсовета от ЕС Юрия Рожкова, депутатку Херсонского горсовета от "Батькивщины" Екатерину Пушкареву и "радикала" Юлию Еременко.

Все они работают на нардепа от фракции "За Будущее" Игоря Колихаева, который будет бороться за кресло мэра Херсона, сообщает "Центр противодействия коррупции".

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"Самое интересное, что Рожков приехал раздавать херсонцам арбузы на "Лексусе" за 3 миллиона гривен. Классика", – подчеркнули в сообщении антикоррупционной организации.

Политики бесплатно раздают жителям Херсона арбузы: смотрите видео