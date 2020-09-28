Місцеві політики у Херсоні напередодні місцевих виборів безкоштовно роздавали людям кавуни. Мовиться про депутата Херсонської облради від ЄС Юрія Рожкова, депутатку Херсонської міськради від "Батьківщини" Катерину Пушкарьову та "радикала" Юлію Єременко.

Всі вони працюють на нардепа від фракції "За Майбутнє" Ігоря Колихаєва, який боротиметься за крісло мера Херсона, повідомляє "Центр протидії корупції".

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"Найцікавіше, що Рожков приїхав роздавати херсонцям кавуни на "Лексусі" за 3 мільйони гривень. Класика", – підкреслили у повідомленні антикорупційної організації.

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За словами очевидців, виборці активно розбирали кавуни, деякі – навіть одразу по кілька штук. А одна жінка була настільки наполегливою, що повезла додому аж 12 великих кавунів.

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Заступниця гендиректора КВУ Наталія Линник у коментарі 24 каналу пояснила: чинне виборче законодавство має досить вичерпний перелік щодо агітації. "Це – флешки, ручки, прапорці, різна продукція з логотипами партії чи кандидатів безпосередньо", – зазначила вона.

На машині з кавунами жодних логотипів не видно. Це буде досить складно довести в суді – роздачу кавунів та доконаний факт, що виборець віддав свій голос саме за того кандидата, який їх роздавав,

– підкреслила Линник.

Вона також пригадала, як у 2015 році на одному з округів Чернігова хитрували політики. Поруч стояли два намети: в одному роздавали газети за певного кандидата, в іншому – громадська організація з ідентичними логотипами роздавала продуктові набори.

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