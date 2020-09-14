Концерты – это разрешенная форма предвыборной агитации. Однако в том случае, если он был официально оплачен из избирательного фонда.

Ведь другие формы финансирования любых мероприятий, в том числе концертов, не разрешены. Об этом в прямом эфире на 24 каналу рассказала председатель правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

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Она отметила, что иностранцам участвовать в агитациях запрещено украинским законодательством. Таким образом и приглашенная зарубежная звезда нарушает закон, и кандидат, который ее пригласил.

Возможно, это не по карману кандидатам в органы местного самоуправления локального уровня. Однако лучше избежать таких попыток, потому что привлечение иностранных граждан – незаконно,

– сообщила Ольга Айвазовская.

По ее мнению, такие методы с зарубежными звездами действенны. Иначе вряд ли кандидаты и партии тратили бы на это средства. Все понимают, что пригласить узнаваемого, публичного иностранца дороже, чем украинского певца.

"Но это действует, потому что граждане любят определенных певцов и актеров. Им кажется, что это внимание к ним, к их населенному пункту или округу. Поэтому кандидаты продолжают привлекать таких агитаторов", – добавила Айвазовская.

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Она сообщила, что в концертах нет ничего плохого, потому что это средство мобилизации, привлечения молодежи и способ одновременной коммуникации с большим количеством избирателей в конкретной общине или регионе. Однако очень хочется, чтобы кандидаты не ставили первоочередную цель проводить такие феерические мероприятия. Вместо того, чтобы предлагать конкретные планы развития общин, региона, области, а не только развлекать своих избирателей.

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