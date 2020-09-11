В выпуске новостей за 26 августа по состоянию на 18:00 – Виталий Кличко представил членов своей команды на местные выборы. Он сообщил, что политическая сила пойдет на выборы самостоятельно, однако готова сотрудничать с другими партиями. МИД Литвы предложил ввести санкции в отношении более 100 белорусских чиновников, включая Александра Лукашенко.

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Встреча советников лидеров "нормандской четверки" должна состояться до 10 сентября. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. По его словам, ее перенес советник президента Франции из-за срочной командировки.

В Украине продлили карантин до 31 октября. Меры безопасности будут действовать в соответствии с разделением страны на 4 карантинные зоны.

Из-за урагана Лаура в Техасе и Луизиане эвакуируют более полумиллиона человек. Стихия приближается к 2 Штатам из Мексиканского залива, скорость ветра составляет примерно 34 метров в секунду и постоянно растет.