У випуску новин за 26 серпня станом на 18:00 – Віталій Кличко представив членів свої команди на місцеві вибори. Він повідомив, що політична сила піде на вибори самостійно, однак готова співпрацювати з іншими партіями. МЗС Литви запропонувало запровадити санкції щодо понад 100 білоруських чиновників, включно із Олександром Лукашенком.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Правоохоронці затримали підпалювача авто журналістів програми "Схеми". За словами Авакова, ним виявився житель Луганщини, у якого вилучили докази.

Зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" має відбутися до 10 вересня. Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. За його словами, її переніс радник президента Франції через термінове відрядження.

В Україні продовжили карантин до 31 жовтня. Заходи безпеки діятимуть відповідно до поділу країни на 4 карантинні зони.

Через ураган Лаура у Техасі та Луїзіані евакуюють понад пів мільйона людей. Стихія наближається до 2 штатів з Мексиканської затоки, швидкість вітру становить приблизно 34 метрів на секунду та постійно зростає.