Из-за ошибок в Избирательном кодексе кампания – в условиях срыва, – КИУ
При разработке изменений в Избирательный кодекс Украины были допущены ошибки. Из-за этого некоторые кандидаты на местных выборах не смогут вести агитацию полноценно.
В Избирательном кодексе – грубая ошибка
Уже с 15 сентября появятся кандидаты, которые не смогут проводить избирательную кампанию. Об этом заявил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, передает Интерфакс-Украина.
К теме В Окружном административном суде рассмотрят дело об отмене местных выборов в Украине
Причина этого – ошибка в Избирательном кодексе. Так, в части 6 статьи 57 есть ограничение по ведению предвыборной агитации. Оно предусматривает, что стоимость агитационных материалов не должна превышать 6% от необлагаемого минимума.
Законодатель просто перепутал необлагаемый минимум, который сегодня составляет 17 гривен, и прожиточный минимум, который составляет 2189 гривен,
– сказал Кошель.
Расходы на агитационную кампанию должны составлять не более 1 гривны
Таким образом, отметил председатель КИУ, кандидаты после регистрации должны потратить на агитационные материалы не более 1 гривны 2 копеек. Именно столько должны стоить плакаты, открытки, календари, бейджи и другая брендированная продукция.
Это может привести к тому, что мы или загоним агитационную кампанию в тень, когда агитация будет проводиться за счет различных благотворительных фондов, которые юридически не будут иметь никакого отношения к кандидату, или к тому, что большинство форм предвыборной агитации кандидаты просто не смогут реализовать,
– заявил Кошель.
В КИУ просят парламент на следующей пленарной неделе исправить эту техническую ошибку. Однако в комитете предупреждают, что повышать эту сумму до 63 гривен тоже не стоит, ведь тогда агитационный продукт уже можно будет рассматривать как подкуп.
Что известно о местных выборах-2020?
25 октября пройдут первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов. Правда, голосование не состоится на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.