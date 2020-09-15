При разработке изменений в Избирательный кодекс Украины были допущены ошибки. Из-за этого некоторые кандидаты на местных выборах не смогут вести агитацию полноценно.

В Избирательном кодексе – грубая ошибка

Уже с 15 сентября появятся кандидаты, которые не смогут проводить избирательную кампанию. Об этом заявил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, передает Интерфакс-Украина.

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Причина этого – ошибка в Избирательном кодексе. Так, в части 6 статьи 57 есть ограничение по ведению предвыборной агитации. Оно предусматривает, что стоимость агитационных материалов не должна превышать 6% от необлагаемого минимума.

Законодатель просто перепутал необлагаемый минимум, который сегодня составляет 17 гривен, и прожиточный минимум, который составляет 2189 гривен,

– сказал Кошель.

Расходы на агитационную кампанию должны составлять не более 1 гривны

Таким образом, отметил председатель КИУ, кандидаты после регистрации должны потратить на агитационные материалы не более 1 гривны 2 копеек. Именно столько должны стоить плакаты, открытки, календари, бейджи и другая брендированная продукция.

Это может привести к тому, что мы или загоним агитационную кампанию в тень, когда агитация будет проводиться за счет различных благотворительных фондов, которые юридически не будут иметь никакого отношения к кандидату, или к тому, что большинство форм предвыборной агитации кандидаты просто не смогут реализовать,

– заявил Кошель.

В КИУ просят парламент на следующей пленарной неделе исправить эту техническую ошибку. Однако в комитете предупреждают, что повышать эту сумму до 63 гривен тоже не стоит, ведь тогда агитационный продукт уже можно будет рассматривать как подкуп.