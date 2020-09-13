Окружной административный суд Киева открыл производство по делу об обжаловании постановления Центральной избирательной комиссии о местных выборах. Постановление, по мнению истца, было принято с нарушением избирательного кодекса.

Иск в суд подала общественная организация "Всеукраинское объединение сельских голов, депутатов сельсоветов и крестьян "Спасение села". Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

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Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу об обжаловании постановления Центральной избирательной комиссии №160 от 8 августа 2020 года "О первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года",

– говорится в сообщении суда.

Суд уже назначил дату подготовительного заседания. Оно состоится 2 октября. Заметим, что местные выборы в Украине должны провести 25 октября.

Местные выборы-2020: что известно

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года.

Предвыборная кампания стартовала 5 сентября.

В период от 15 до 24 сентября партии должны выдвинуть и подать в окружную комиссию документы для регистрации своих кандидатов.

Украинцы могут изменить место голосования до 10 сентября.

Предвыборную агитацию кандидаты могут проводить до 22 октября.

Местные выборы в Украине: основные даты / инфографика 24 канала