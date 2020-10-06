Украинцы, которые болеют коронавирусом, также примут участие в голосовании на местных выборах. Пациенты больниц смогут проголосовать непосредственно в медучреждении.

К больным коронавирусом, которые находятся в больнице, в день местных выборов приедут выездные бригады. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает 24 канал.

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Выборы состоятся даже на территориях с красным уровнем эпидемической опасности. Люди, которые находятся в больницах, будут голосовать в больницах,

– подчеркнул Степанов.

Министр напомнил, что на избирательных участках предусмотрен весь комплекс противоэпидемических мероприятий. В частности все избиратели должны находиться в защитных масках, соблюдать дистанцию ​​и использовать свою ручку. Люди с симптомами COVID-19 будут голосовать в отдельной кабинке.

Обеспечение избирательных участков антисептиками и защитными масками будет осуществляться за счет местных бюджетов.

Обратите внимание! Члены избирательной комиссии сначала пойдут проводить голосование к избирателям, которые предусмотрены в категориях. После этого они придут к людям на самоизоляции.



Как проголосовать на местных выборах, если у вас коронавирус / 24 канал