Избиратели с COVID-19 смогут проголосовать в больнице, – Степанов
Украинцы, которые болеют коронавирусом, также примут участие в голосовании на местных выборах. Пациенты больниц смогут проголосовать непосредственно в медучреждении.
К больным коронавирусом, которые находятся в больнице, в день местных выборов приедут выездные бригады. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает 24 канал.
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Выборы состоятся даже на территориях с красным уровнем эпидемической опасности. Люди, которые находятся в больницах, будут голосовать в больницах,
– подчеркнул Степанов.
Министр напомнил, что на избирательных участках предусмотрен весь комплекс противоэпидемических мероприятий. В частности все избиратели должны находиться в защитных масках, соблюдать дистанцию и использовать свою ручку. Люди с симптомами COVID-19 будут голосовать в отдельной кабинке.
Обеспечение избирательных участков антисептиками и защитными масками будет осуществляться за счет местных бюджетов.
Как проголосовать на местных выборах, если у вас коронавирус / 24 канал