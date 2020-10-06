Виборці з COVID-19 зможуть проголосувати у лікарні, – Степанов
Українці, які хворіють на коронавірус, також візьмуть участь у голосуванні на місцевих виборах. Пацієнти лікарень зможуть проголосувати безпосередньо у медзакладі.
До хворих на коронавірус, які перебувають у лікарні, у день місцевих виборів приїдуть виїзні бригади. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє 24 канал.
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Вибори відбудуться навіть на територіях із червоним рівнем епіднебезпеки. Люди, які перебувають у лікарнях, голосуватимуть у лікарнях,
– підкрелив Степанов.
Міністр нагадав, що на виборчих дільницях передбачений весь комплекс протиепідемічних заходів. Зокрема усі виборці мають перебувати в захисних масках, дотримуватися дистанції та використовувати свою ручку. Люди із симптомами COVID-19 голосуватимуть в окремій кабінці.
Забезпечення виборчих дільниць антисептиками та захисними масками здійснюватиметься за рахунок місцевих бюджетів.
Як проголосувати на місцевих виборах, якщо у вас коронавірус / 24 канал