Українці, які хворіють на коронавірус, також візьмуть участь у голосуванні на місцевих виборах. Пацієнти лікарень зможуть проголосувати безпосередньо у медзакладі.

До хворих на коронавірус, які перебувають у лікарні, у день місцевих виборів приїдуть виїзні бригади. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє 24 канал.

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Вибори відбудуться навіть на територіях із червоним рівнем епіднебезпеки. Люди, які перебувають у лікарнях, голосуватимуть у лікарнях,

– підкрелив Степанов.

Міністр нагадав, що на виборчих дільницях передбачений весь комплекс протиепідемічних заходів. Зокрема усі виборці мають перебувати в захисних масках, дотримуватися дистанції та використовувати свою ручку. Люди із симптомами COVID-19 голосуватимуть в окремій кабінці.

Забезпечення виборчих дільниць антисептиками та захисними масками здійснюватиметься за рахунок місцевих бюджетів.

Зверніть увагу! Члени виборчої комісії спершу підуть проводити голосування до виборців, які передбачені в категоріях. Після того вони прийдуть до людей на самоізоляції.



Як проголосувати на місцевих виборах, якщо у вас коронавірус / 24 канал