Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко 25 октября заявил, что победил на 208 округе. Ляшко боролся за место в Верховной Раде, потому что предыдущий мажоритарщик от этого округа умер.

Правда, результатов голосования в округе пока нет. Однако о своей победе Ляшко уже написал на странице в фейсбуке. Он убеждает, что согласно результатам экзитполов, получил большинство голосов.

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Это наша общая победа. Я вернулся,

– заявил Ляшко.

Кроме того, политик записал видеообращение, в котором заявил, что Служба безопасности Украины вмешивалась в результаты выборов. По его словам, на 208 округе "слуги народа" организовали масштабные сетки подкупа избирателей. Ляшко обратился к президенту Владимиру Зеленскому, чтобы тот дал команду СБУ и правоохранителям не фальсифицировать выборы.

Почему Ляшко соревновался во время местных выборов за место в Раде

Бывший представитель округа Валерий Давыденко погиб. Тело депутата с огнестрельными ранениями в голову нашли 23 мая 2020 года в его офисе в Киеве.

После гибели политика ЦИК определила новую дату выборов в округе – 25 октября.

К слову, округ охватывает несколько регионов Черниговской области. Вместе с Ляшко за место в парламенте боролись еще 17 кандидатов.

Смотрите видеообращение Ляшко: