Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко 25 жовтня заявив, що переміг на 208 окрузі. Ляшко змагався за місце у Верховній Раді, тому що попередній мажоритарник від цього округу помер.

Щоправда, результатів голосування в окрузі наразі немає. Однак про свою перемогу Ляшко вже написав на сторінці у фейсбуці. Він переконує, що згідно з результатами екзитполів, отримав більшість голосів.

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Це наша спільна перемога. Я повернувся,

– заявив Ляшко.

Крім того, політик записав відеозвернення, у якому заявив, що Служба безпеки України втручалась у результати виборів. За його словами, на 208 окрузі "слуги народу" організували масштабні сітки підкупу виборців. Ляшко звернувся до президента Володимира Зеленського, аби той дав команду СБУ та правоохоронцям не фальсифікувати вибори.

Чому Ляшко змагався під час місцевих виборів за місце у Раді

Колишній представник округу Валерій Давиденко загинув. Тіло нардепа з вогнепальними пораненнями в голову знайшли 23 травня 2020 року в його офісі у Києві.

Після загибелі політика ЦВК визначила нову дату виборів у окрузі – 25 жовтня.

До слова, округ охоплює кілька регіонів Чернігівської області. Разом із Ляшком борються за місце у парламенті боролись ще 17 кандидатів.

Дивіться відеозвернення Ляшка: