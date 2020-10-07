Правительство урегулировало ряд вопросов для проведения местных выборов: какие именно
Кабинет Министров обеспечил урегулирование большинства вопросов, необходимых для проведения местных выборов. Сейчас на этапе выполнения находятся 4 из 10 поручений правительства.
О состоянии урегулирования вопросов, связанных с проведением в 2020 году выборов, сообщил в телеграме министр Кабмина Олег Немчинов.
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По его словам, правительство обеспечило:
- оплату труда членов территориальных и участковых избирательных комиссий, а также начисление и выплату единовременного денежного вознаграждения;
- финансирование избирательных комиссий при подготовке и проведении выборов;
- финансирование изготовления списков избирателей и именных приглашений;
- осуществление противоэпидемических мероприятий во время организации и проведения выборов;
- актуализацию сведений о зарегистрированных партиях и их организациях;
- подготовку рекомендаций по образовательному процессу в учебных заведениях во время выборов.
Кроме того, Немчинов отметил, что ЦИК просит у Минздрава предоставить разъяснения относительно подтверждения статуса самоизолированных избирателей.
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