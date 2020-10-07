Кабинет Министров обеспечил урегулирование большинства вопросов, необходимых для проведения местных выборов. Сейчас на этапе выполнения находятся 4 из 10 поручений правительства.

О состоянии урегулирования вопросов, связанных с проведением в 2020 году выборов, сообщил в телеграме министр Кабмина Олег Немчинов.

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По его словам, правительство обеспечило:

оплату труда членов территориальных и участковых избирательных комиссий, а также начисление и выплату единовременного денежного вознаграждения;

финансирование избирательных комиссий при подготовке и проведении выборов;

финансирование изготовления списков избирателей и именных приглашений;

осуществление противоэпидемических мероприятий во время организации и проведения выборов;

актуализацию сведений о зарегистрированных партиях и их организациях;

подготовку рекомендаций по образовательному процессу в учебных заведениях во время выборов.

Кроме того, Немчинов отметил, что ЦИК просит у Минздрава предоставить разъяснения относительно подтверждения статуса самоизолированных избирателей.

Важно! Местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года. Детали о выборах читайте по ссылке.