Кабінет Міністрів забезпечив урегулювання більшості питань, необхідних для проведення місцевих виборів. Наразі на етапі виконання перебувають 4 з 10 доручень уряду.

Про стан врегулювання питань, пов’язаних із проведенням у 2020 році виборів, повідомив у телеграмі міністр Кабміну Олег Немчінов.

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За його словами, уряд забезпечив:

оплату праці членів територіальних і дільничних виборчих комісій, а також нарахування та виплату одноразової грошової винагороди;

фінансування виборчих комісій під час підготовки та проведення виборів;

фінансування виготовлення списків виборців та іменних запрошень;

здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів;

актуалізацію відомостей щодо зареєстрованих партій та їх організацій;

підготовку рекомендацій щодо освітнього процесу в закладах освіти під час виборів.

Крім того, Немчінов зазначив, що ЦВК просить від МОЗ надати роз'яснення щодо підтвердження статусу самоізольованих виборців.

Важливо! Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року. Деталі про вибори читайте за посиланням.