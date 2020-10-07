Уряд урегулював низку питань для проведення місцевих виборів: які саме
Кабінет Міністрів забезпечив урегулювання більшості питань, необхідних для проведення місцевих виборів. Наразі на етапі виконання перебувають 4 з 10 доручень уряду.
Про стан врегулювання питань, пов’язаних із проведенням у 2020 році виборів, повідомив у телеграмі міністр Кабміну Олег Немчінов.
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За його словами, уряд забезпечив:
- оплату праці членів територіальних і дільничних виборчих комісій, а також нарахування та виплату одноразової грошової винагороди;
- фінансування виборчих комісій під час підготовки та проведення виборів;
- фінансування виготовлення списків виборців та іменних запрошень;
- здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів;
- актуалізацію відомостей щодо зареєстрованих партій та їх організацій;
- підготовку рекомендацій щодо освітнього процесу в закладах освіти під час виборів.
Крім того, Немчінов зазначив, що ЦВК просить від МОЗ надати роз'яснення щодо підтвердження статусу самоізольованих виборців.
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