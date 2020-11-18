По итогам местных выборов в 2020 году, украинцы избрали почти 40 тысяч депутатов в 1 тысячу 517 местных советов. Все они представляют 110 политических сил. Лидером является политическая партия "Слуга народа", которую в местных советах будут представлять 5 тысяч 809 депутатов. Среди мандатов глав ОТО также одержала победу партия "Слуга народа".

По состоянию на 18 ноября есть результаты по 96,2% от общего количества местных советов, депутатов которых избирали на выборах 25 октября. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия.

Интересно В каких городах мэров избрали в первом туре выборов: список

Какие партии получат больше всего депутатов:

"Слуга народа" – 17,59% (5 809 депутатов),

"Батькивщина" – 12,39% (4 093 депутата),

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 11,75% (3 881 депутат),

"За майбутнє" – более 11,42% (3 773 депутата),

"Европейская Солидарность" – 10,73% (3 543 депутата),

"Наш край" – 5,13% (1 694 депутата),

ВО "Свобода" – 2,61% (863 депутата),

"Украинская стратегия Гройсмана" – почти 1,72% (567 депутатов),

"Пропозиція" – 1,66% (549 депутатов),

"Радикальная партия Олега Ляшко" – почти 1,62% (535 депутатов).



Какие партии получили больше всего мандатов депутатов в местных советах / Инфографика ЦИК

Какие партии получат больше всего председателей местных советов:

"Слуга народа" – 30,74% (225 человек),

"За майбутнє" – 12,43% (92 человека),

"Батькивщина" – 7,24% (53 человека),

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 7,1% (52 человека),

"Наш край" – 6,15% (45 человек),

"Европейская Солидарность" – 5,6% (41 человек),

"Украинская стратегия Гройсмана" – 3,83% (28 человек),

"Доверие" – 3,14% (23 человека).

Всего избранные председатели местных советов представляют 46 различных политических партий. Еще 661 избранный председателем местного совета кандидат баллотировался как самовыдвиженец.



От каких партий баллотировались избранные главы местных советов / Инфографика ЦИК