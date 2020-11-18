За підсумками місцевих виборів у 2020 році, українці обрали майже 40 тисяч депутатів у 1 тисячу 517 місцевих рад. Усі вони представляють 110 політичних сил. Лідером є політична партія "Слуга народу", яку в місцевих радах представлятимуть 5 тисяч 809 депутатів. Серед мандатів голів ОТГ також здобула перемогу партія "Слуга народу".

Станом на 18 листопада є результати по 96,2% від загальної кількості місцевих рад, депутатів яких обирали на виборах 25 жовтня. Про це повідомила Центральна виборча комісія. Цікаво В яких містах мерів обрали в першому турі виборів: список Які партії отримають найбільше депутатів: "Слуга народу" – 17,59% (5 809 депутатів),

"Батьківщина" – 12,39% (4 093 депутати),

"Опоплатформа – За життя" – 11,75% (3 881 депутат),

"За майбутнє" – понад 11,42% (3 773 депутати),

"Європейська Солідарність" – 10,73% (3 543 депутати),

"Наш край" – 5,13 % (1 694 депутати),

ВО "Свобода" – 2,61% (863 депутати),

"Українська стратегія Гройсмана" – майже 1,72% (567 депутатів),

"Пропозиція" – 1,66% (549 депутатів),

"Радикальна партія Олега Ляшка" – майже 1,62% (535 депутатів).

Які партії отримали найбільше мандатів депутатів у місцевих радах / Інфографіка ЦВК Які партії отримають найбільше голів місцевих рад: "Слуга народу" – 30,74% (225 людей),

"За майбутнє" – 12,43% (92 осіб),

"Батьківщина" – 7,24% (53 особи),

"Опозиційна платформа – За життя" – 7,1% (52 особи),

"Наш край" – 6,15 % (45 осіб),

"Європейська солідарність" – 5,6% (41 особа),

"Українська стратегія Гройсмана" – 3,83% (28 осіб),

"Довіра" – 3,14% (23 особи). Загалом обрані голови місцевих рад представляють 46 різних політичних партій. Ще 661 обраний головою місцевої ради кандидат балотувався як самовисуванець.

Від яких партій балотувалися обрані голови місцевих рад / Інфографіка ЦВК