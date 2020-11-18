Які партії здобули найбільше мандатів на місцевих виборах: список
За підсумками місцевих виборів у 2020 році, українці обрали майже 40 тисяч депутатів у 1 тисячу 517 місцевих рад. Усі вони представляють 110 політичних сил. Лідером є політична партія "Слуга народу", яку в місцевих радах представлятимуть 5 тисяч 809 депутатів. Серед мандатів голів ОТГ також здобула перемогу партія "Слуга народу".
Станом на 18 листопада є результати по 96,2% від загальної кількості місцевих рад, депутатів яких обирали на виборах 25 жовтня. Про це повідомила Центральна виборча комісія.
Цікаво В яких містах мерів обрали в першому турі виборів: список
Які партії отримають найбільше депутатів:
- "Слуга народу" – 17,59% (5 809 депутатів),
- "Батьківщина" – 12,39% (4 093 депутати),
- "Опоплатформа – За життя" – 11,75% (3 881 депутат),
- "За майбутнє" – понад 11,42% (3 773 депутати),
- "Європейська Солідарність" – 10,73% (3 543 депутати),
- "Наш край" – 5,13 % (1 694 депутати),
- ВО "Свобода" – 2,61% (863 депутати),
- "Українська стратегія Гройсмана" – майже 1,72% (567 депутатів),
- "Пропозиція" – 1,66% (549 депутатів),
- "Радикальна партія Олега Ляшка" – майже 1,62% (535 депутатів).
Які партії отримали найбільше мандатів депутатів у місцевих радах / Інфографіка ЦВК
Які партії отримають найбільше голів місцевих рад:
- "Слуга народу" – 30,74% (225 людей),
- "За майбутнє" – 12,43% (92 осіб),
- "Батьківщина" – 7,24% (53 особи),
- "Опозиційна платформа – За життя" – 7,1% (52 особи),
- "Наш край" – 6,15 % (45 осіб),
- "Європейська солідарність" – 5,6% (41 особа),
- "Українська стратегія Гройсмана" – 3,83% (28 осіб),
- "Довіра" – 3,14% (23 особи).
Загалом обрані голови місцевих рад представляють 46 різних політичних партій. Ще 661 обраний головою місцевої ради кандидат балотувався як самовисуванець.
Від яких партій балотувалися обрані голови місцевих рад / Інфографіка ЦВК
Поділитися новиною