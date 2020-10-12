Мэр Харькова Геннадий Кернес, подхвативший COVID-19, чувствует себя плохо. Сейчас глава города лечится в берлинской клинике "Шарите". Он может не вернуться в Украину до местных выборов 2020 года.

Несмотря на лечение в Германии, Кернес до сих пор чувствует себя нехорошо. Об этом глава Харьковской ОГА Алексей Кучер рассказал в интервью "Гордон".

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По моим данным, плохо (Кернес чувствует себя – 24 канал). Но корректнее будет все-таки не комментировать эту ситуацию,

– признался Кучер.

Кучер о ситуации с коронавирусом в Харькове

По его словам, Кернес до последнего старался не обращать внимание на проблему коронавируса в Харькове. До определенного времени в городе вообще очень пренебрегать с COVID-19. Даже сейчас есть те, кто отказывается видеть и слышать о пандемии. Однако больницы перегружены.

Кучер обратился к Кернесу и отметил, что желает ему прежде всего здоровья. Глава Харьковской ОГА отметил, что, по его мнению, до выборов Кернес в Украину точно не вернется.

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