В каком состоянии находится Кернес, больной коронавирусом
Мэр Харькова Геннадий Кернес, подхвативший COVID-19, чувствует себя плохо. Сейчас глава города лечится в берлинской клинике "Шарите". Он может не вернуться в Украину до местных выборов 2020 года.
Несмотря на лечение в Германии, Кернес до сих пор чувствует себя нехорошо. Об этом глава Харьковской ОГА Алексей Кучер рассказал в интервью "Гордон".
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По моим данным, плохо (Кернес чувствует себя – 24 канал). Но корректнее будет все-таки не комментировать эту ситуацию,
– признался Кучер.
Кучер о ситуации с коронавирусом в Харькове
По его словам, Кернес до последнего старался не обращать внимание на проблему коронавируса в Харькове. До определенного времени в городе вообще очень пренебрегать с COVID-19. Даже сейчас есть те, кто отказывается видеть и слышать о пандемии. Однако больницы перегружены.
Кучер обратился к Кернесу и отметил, что желает ему прежде всего здоровья. Глава Харьковской ОГА отметил, что, по его мнению, до выборов Кернес в Украину точно не вернется.
Что известно о коронавирусе у Кернеса
- В начале сентября стало известно, что Кернес подхватил COVID-19. Сначала его лечили в Харькове, а впоследствии отправили на лечение в элитную клинику в Германии. Время от времени в медиапространстве возникали слухи о том, что состояние Кернеса – критическое. Он якобы находился в коме.
- 17 сентября появилась информация о том, что Кернеса готовят к операции.
- 1 октября ряд СМИ написали, что мэр Харькова умер.
- Его смерть опроверг Харьковский городской совет.