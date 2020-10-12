Мер Харкова Геннадій Кернес, який підхопив COVID-19, почувається погано. Наразі очільник міста лікується у берлінській клініці "Шаріте". Він може не повернутися в Україну до місцевих виборів 2020 року.

Незважаючи на лікування у Німеччині, Кернес досі почувається недобре. Про це очільник Харківської ОДА Олексій Кучер розповів в інтерв'ю "Гордон".

Зверніть увагу Смерть Кернеса – фейк: Харківська мерія спростувала чутки про стан міського голови

За моїми даними, погано (Кернес почувається – 24 канал). Але коректніше буде все-таки не коментувати цю ситуацію,

– зізнався Кучер.

Кучер про ситуацію з коронавірусом у Харкові

За його словами, Кернес до останнього намагався не звертати увагу на проблему коронавірусу у Харкові. До певного часу у місті взагалі дуже легковажили з COVID-19. Навіть зараз є ті, хто відмовляється бачити та чути про пандемію. Однак лікарні перевантажені.

Кучер звернувся до Кернеса і відзначив, що бажає йому насамперед здоров'я. Глава Харківської ОДА зауважив, що, на його думку, до виборів Кернес в Україну точно не повернеться.

Що відомо про коронавірус у Кернеса