У якому стані перебуває Кернес, хворий на коронавірус
Мер Харкова Геннадій Кернес, який підхопив COVID-19, почувається погано. Наразі очільник міста лікується у берлінській клініці "Шаріте". Він може не повернутися в Україну до місцевих виборів 2020 року.
Незважаючи на лікування у Німеччині, Кернес досі почувається недобре. Про це очільник Харківської ОДА Олексій Кучер розповів в інтерв'ю "Гордон".
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За моїми даними, погано (Кернес почувається – 24 канал). Але коректніше буде все-таки не коментувати цю ситуацію,
– зізнався Кучер.
Кучер про ситуацію з коронавірусом у Харкові
За його словами, Кернес до останнього намагався не звертати увагу на проблему коронавірусу у Харкові. До певного часу у місті взагалі дуже легковажили з COVID-19. Навіть зараз є ті, хто відмовляється бачити та чути про пандемію. Однак лікарні перевантажені.
Кучер звернувся до Кернеса і відзначив, що бажає йому насамперед здоров'я. Глава Харківської ОДА зауважив, що, на його думку, до виборів Кернес в Україну точно не повернеться.
Що відомо про коронавірус у Кернеса
- На початку вересня стало відомо, що Кернес підхопив COVID-19. Спершу його лікували у Харкові, а згодом відправила на лікування до елітної клініки у Німеччини. Час від часу у медіапросторі виникали чутки про те, що стан Кернеса – критичний. Він нібито перебував у комі.
- 17 вересня з'явилася інформація про те, що Кернеса готують до операції.
- 1 жовтня низка ЗМІ написали, що мер Харкова помер.
- Його смерть спростувала Харківська міська рада.