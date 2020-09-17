Мэр Харькова Геннадий Кернес сейчас лечится в Германии. Сможет ли он участвовать в местных выборах – пока неизвестно, но эксперты уверены, что у других кандидатов нет шансов против него.

Несмотря на то, что Геннадий Кернес находится на посту мэра уже 10 лет, он был настроен баллотироваться и на этих выборах, да и, учитывая уровень его поддержки в городе, победа была у него в кармане. Но, глядя на тяжелое состояние политика, неизвестно, сможет ли он принять участие в выборах. Будет ли это настоящим потрясением для Харькова и появились ли теперь шансы у других кандидатов, об этом читайте в материале 24 канала.

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Будет ли Кернес баллотироваться на мэра Харькова

Еще раньше Геннадий Кернес заявлял, что будет участвовать в борьбе за мэрское кресло. Несмотря на то, что у него появились проблемы со здоровьем, ни он, ни его окружение эту информацию не опровергли.

Тем не менее, сейчас вся ситуация в городе зависит от того, будет Кернес участвовать в выборах или нет. Об этом говорит Владимир Фесенко, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента".

"Даже, если Кернес будет на больничной койке, но будет в добром здравии и подаст документы, в такой ситуации у него большие шансы на победу. Самый экстремальный сценарий – это, если в силу каких-то причин, он не сможет участвовать в выборах", – говорит Фесенко.

Он добавляет, что в таком случае его команде нужно будет быстро принимать решения. Так как документы для участия в выборах нужно подавать в ближайшее время – до 25 сентября.

Евгений Кулиш, специалист по стратегическим коммуникациям, отметил, что полного официального перечня кандидатов пока нет, да и господин Кернес до сих пор считается потенциальным кандидатом.

Если с 90% вероятностью предположить, что он выбыл из борьбы, то это станет большим потрясением для местных коррупционных и деловых элит, потому что все городские финансовые потоки и решения были замкнуты именно на нем,

– отмечает Кулиш.

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Кто может стать мэром Харькова вместо Кернеса

Действительно, пока нет окончательного и официального списка тех, кто будет бороться за должность городского головы. Тем не менее, уже можно говорить, кто из политических фигур Харьковщины в этом заинтересован. Фесенко говорит, если Кернес не сможет участвовать в выборах, то его потенциальный преемник – первый заместитель Игорь Терехов, правда, шансов на победу у него значительно меньше.

"Кернес сейчас фаворит, если от его команды идет кто-то другой, тогда шансы сравняются в треугольнике – Фельдман, Светличная и преемник Кернеса", – заметил Фесенко.

Александр Фельдман Это народный депутат уже пятый созыв подряд и владелец крупнейшего в Харькове рынка "Барабашово".

Юлия Светличная В прошлом глава Харьковской ОГА и народный депутат 9-го созыва.

Фесенко добавляет, что у кандидата от правящей партии "Слуга народа" Алексея Кучера, шансов на победу немного, хотя партия может попытаться раскрутить его.

В принципе, поддержка партии ("Слуга народа" – 24) в этом регионе неплохая. Поэтому шансы побороться с другими кандидатами у Кучера есть, но, по сравнению со Светличной и Фельдманом он гораздо менее заметная фигура,

– объясняет Фесенко.

Евгений Кулиш добавляет, что есть несколько вариантов развития событий на тот случай, если Кернес все же не сможет баллотироваться в мэры. Один из вариантов – местные элиты поддержат новую кандидатуру от команды Кернеса. Это может быть, например, или его первый официальный зам Терехов, или новая фигура, как Александр Ярославский, бизнесмен, до недавнего времени совладелец Укрсиббанка и друг Кернеса.

"Конечно, никто из них не сможет набрать больше половины от рейтинга лично Кернеса. То есть, в самом хорошем случае, они получат где-то 20% в первом туре", – отметил Кулиш.

Он напоминает, что местные элиты также могут поддержать компромиссную фигуру от другой политической силы, что будет настоящим концом эпохи Кернеса. Эксперт также отмечает, что в том случае, если команда Кернеса затянет процесс, не примет быстрого решения, надеясь на то, что Кернес выздоровеет, выборы вообще могут пройти очень интересно.

В этом случае наибольшие шансы получат: глава областной администрации господин Кучер, главный оппозиционный к Кернесу депутат местного совета Игорь Черняк, известный волонтер и кандидат от ЕС Абрамичев Олег, или кандидат от ОПЗЖ, местный "олигарх" и враг Кернеса господин Фельдман,

– подытожил Кулиш.