Мер Харкова Геннадій Кернес зараз лікується у Німеччині. Чи зможе він брати участь у місцевих виборах – поки невідомо, але експерти впевнені, що у інших кандидатів немає шансів проти нього.

Незважаючи на те, що Геннадій Кернес перебуває на посаді мера вже 10 років, він був налаштований балотуватися й на цих виборах, та й, враховуючи рівень його підтримки у місті, перемога була у нього в кишені. Але, дивлячись на важкий стан політика, невідомо, чи зможе він взяти участь у виборах. Чи буде це справжнім потрясінням для Харкова та чи з’явилися тепер шанси у інших кандидатів, про це читайте у матеріалі 24 каналу.

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Чи буде Кернес балотуватися на мера Харкова

Ще раніше Геннадій Кернес заявляв, що буде брати участь у боротьбі за мерське крісло. Незважаючи на те, що в нього з’явилися проблеми зі здоров’ям, ні він, ні його оточення, цю інформацію не спростували.

Тим не менш, зараз вся ситуація у місті залежить від того, буде Кернес брати участь у виборах, чи ні. Про це каже Володимир Фесенко, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента".

"Навіть, якщо Кернес буде на лікарняному ліжку, але буде в доброму здоров'ї і подасть документи, в такій ситуації у нього великі шанси на перемогу. Самий екстремальний сценарій — це, якщо в силу якихось причин, він не зможе брати участь у виборах", — каже Фесенко.

Він додає, що в такому разі його команді потрібно буде швидко приймати рішення. Адже документи для участі у виборах потрібно подавати найближчим часом — до 25 вересня.

Євген Куліш, спеціаліст зі стратегічних комунікацій, зауважив, що повного офіційного переліку кандидатів наразі немає, та й пан Кернес досі вважається потенційним кандидатом.

Якщо з 90% вірогідністю припустити, що він вибув з боротьби, то це стане неабияким потрясінням для місцевих корупційних та бізнесових еліт, бо усі міські фінансові потоки та рішення були замкнуті саме на ньому, — зазначає Куліш.

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Хто може стати мером Харкова замість Кернеса

Дійсно, поки що немає остаточного та офіційного списку тих, хто буде боротися за посаду міського голови. Тим не менш, вже можна говорити, хто з політичних фігур Харківщини у цьому зацікавлений. Фесенко каже, якщо Кернес не зможе брати участі у виборах, то його потенційний наступник — перший заступник Ігор Терехов, щоправда, шансів на перемогу у нього значно менше.

"Кернес зараз фаворит, якщо від його команди йде хтось інший, тоді шанси зрівняються в трикутнику — Фельдман, Світлична і наступник Кернеса", — зауважив Фесенко.

Олександр Фельдман Це народний депутат вже п’яте скликання поспіль та власник найбільшого у Харкові ринку "Барабашово". Юлія Світлична у минулому голова Харківської ОДА та народна депутатка 9-го скликання.

Фесенко додає, що у кандидата від провладної партії "Слуга народу" Олексія Кучера, шансів на перемогу небагато, хоча партія може спробувати розкрутити його.

В принципі, підтримка партії ("Слуга народу" — 24) в цьому регіоні непогана. Тому шанси поборотися з іншими кандидатами у Кучера є, але, в порівнянні зі Світличної та Фельдманом він набагато менш помітна фігура, — пояснює Фесенко.

Євген Куліш додає, що є декілька варіантів розвитку подій на той випадок, якщо Кернес все ж не зможе балотуватися в мери. Один із варіантів — місцеві еліти підтримають нову кандидатуру від команди Кернеса. Це може бути, наприклад, або його перший офіційний зам Терехов, або нова фігура, як Олександр Ярославський, бізнесмен, до недавнього часу співвласник УкрСиббанку та друг Кернеса.

"Звичайно, ніхто з них не зможе набрати більше ніж половину від рейтингу особисто Кернеса. Тобто, в найгарнішому випадку, вони отримають десь 20% у першому турі", — зауважив Куліш.

Він нагадує, що місцеві еліти також можуть підтримати компромісну фігуру від іншої політичної сили, що буде справжнім кінцем епохи Кернеса. Експерт також зазначає, що в тому випадку, якщо команда Кернеса затягне процес, не прийме швидкого рішення, сподіваючись на те, що Кернес одужає, вибори взагалі можуть пройти дуже цікаво.

В цьому випадку найбільші шанси отримають: Голова обласної адміністрації пан Кучер, головний опозиційний до Кернеса депутат місцевої ради Ігор Черняк, відомий волонтер та кандидат від ЄС Олег Абрамичев, чи кандидат від ОПЗЖ, місцевий "олігарх" та ворог Кернеса пан Фельдман, — підсумував Куліш.