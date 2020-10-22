Накануне местных выборов в Киеве один из кандидатов в депутаты пытался обеспечить себе дополнительную поддержку путем подкупа избирателей. Один голос он оценил в 1 тысячу гривен.

О разоблачении очередной "сетки" сообщили в Национальной полиции Украины. По данным источников "Украинской правды", подкуп осуществляли в пользу представителя партии бывшего мэра Киева Александра Омельченко.

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Задержали вероятных причастных к преступлению – кандидата и его помощника – "на горячем", во время передачи средств продажным киевлянам.

Подозревают в подкупе избирателей кандидата в депутаты и его помощника / Фото пресс-службы прокуратуры Киева

Щедрое вознаграждение

Судя по официальным данным, ради обеспечения немалого количества голосов кандидат в депутаты решил не экономить денег. Кроме того, он немножко отошел от традиционной схемы подкупа. Половину денег людям, которые соглашались отдавать голоса за вознаграждение, давали еще до выборов. Остаток обещали после предоставления фотодоказательств голосования.

На одного избирателя кандидат тратил по 1 тысяче гривен.



В офисе кандидата в Киевсовет провели обыски / Фото пресс-службы прокуратуры Киева

Взяли вместе со списками

Когда же правоохранители пришли разоблачать подозреваемых, у них нашли немалое количество улик, говорящих о подкупе. В частности – списки людей, которые согласились совершить преступление и продать голос, а также деньги в конвертах.

Если вину подозреваемых признают в суде, им "светит" до семи лет заключения.

Смотрите видео с обысками в офисе одного из кандидатов в депутаты Киевсовета: