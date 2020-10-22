Напередодні місцевих виборів у Києві один з кандидатів у депутати намагався забезпечити собі додаткову підтримку шляхом підкупу виборців. Один голос він оцінив у 1 тисячу гривень.

Про викриття чергової "сітки" повідомили у національній поліції України. За даними джерел "Української правди", підкуп здійснювали на користь представника партії колишнього мера Києва Олександра Омельченка.

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Затримали ймовірних причетних до злочину – кандидата та його помічника – "на гарячому", під час передачі коштів продажними киянами.



Підозрюють у підкупі виборців кандидата у депутати та його помічника / Фото пресслужби прокуратури Києва Підозрюють у підкупі виборців кандидата у депутати та його помічника / Фото пресслужби прокуратури Києва

Щедра винагорода

Судячи з офіційних даних, заради забезпечення чималої кількості голосів кандидат у депутати вирішив не економити грошей. Крім того, він трошки відійшов від традиційної схеми підкупу. Половину грошей людям, які зголошувалися віддавати голоси за винагороду, давали ще до виборів. Залишок обіцяли після надання фотодоказів голосування.

На одного виборця кандидат витрачав по 1 тисячі гривень.



В офісі кандидата у Київраду провели обшуки / Фото пресслужби прокуратури Києва

Взяли разом зі списками

Коли ж правоохоронці прийшли викривати підозрюваних, у них знайшли чималу кількість доказів до підкупу. Зокрема – списки людей, які зголосилися скоїти злочин та продати голос, а також гроші у конвертах.

Якщо провину підозрюваних визнають у суді, їм "світить" до семи років ув'язнення.

Дивіться відео з обшуками в офісі одного з кандидатів у депутати Київради: