В Киевской области 25 октября изберут депутатов 24 городских, 23 поселковых и 22 сельских советов. Что должны делать депутаты местных советов, за что отвечают и для чего нужны – читайте в материале.

Главной темой ближайших недель будут местные выборы. Они пройдут уже 25 октября по всей территории Украины. Их результаты будут иметь много последствий: от судьбы реформ децентрализации и местного самоуправления до отношений центральной власти с регионами на следующие пять лет.

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Эти результаты будут непосредственно влиять на наши жизни и комфорт, решения наших проблем. Среди тех, которые, по мнению украинцев, больше всего волнуют: медицина, образование, дороги, экономика и рабочие места, а также борьба с коррупцией. Это те процессы, на которые могут влиять местные депутаты и главы общин, и по крайней мере частично решать их.

В Киевской области 25 октября проведут выборы в 77 советов: областной, 7 районных и 69 территориальных общин (24 городских, 23 поселковых и 22 сельских). В территориальных общинах выберут глав общины, которые возглавят исполнительные комитеты-органы местных советов, которые реализуют их решения.

Это значительное количество должностных лиц, в частности депутатов советов. Количество депутатов определяется по принципу: чем больше избирателей – тем большее количество лиц будет их представлять.

Но что они делают? И зачем вообще нужны? Ответы на эти и другие вопросы читайте на сайте 24 канала.

Областные и районные советы

Избирать депутатов Киевского областного совета будут избиратели, проживающие в Киевской области. Поскольку Киев как столица не относится к Киевской области, то киевляне не будут голосовать за депутатов областного совета.

По данным Центральной избирательной комиссии, участие в голосовании в областной совет смогут принять более 1,463 миллионов избирателей, что составляет более 81% всех жителей Киевской области. Поэтому в областном совете будет 84 депутата.

Выборы в районах пройдут по новому административно-территориальному делению – в августе 2020 года парламент принял решение об их укрупнении. Вместо 25 районов в Киевской области создали 7: Белоцерковский, Бориспольский, Броварской, Бучанский, Вышгородский, Обуховский и Фастовский. Наибольшее количество избирателей в Белоцерковском районе – почти 350 тисяч, поэтому в районном совете будет 54 депутата. В Бучанском районном совете тоже будет 54 депутата, хотя количество избирателей составляет 287 тисяч. В остальных пяти районных советах будет по 42 представителя.

Местные выборы 2020 на Киевщине / Инфографика Центр совместных действий

Полномочия областных и районных советов сходны, но распространяются на область и район соответственно. Едва ли не самым важным среди них является принятие бюджета. Его проект готовит глава государственной администрации, которого назначает президент по представлению правительства.

Областные и районные бюджеты формируются за счет поступлений из государственного бюджета (субвенций, дотаций) и налогов. Из областного бюджета Киевской области в 2019 году осуществили расходов почти на 10 миллиардов гривен, хотя в 2015 году они составляли 5,6 миллиарда. Такая разница в средствах появилась благодаря реформе децентрализации. После ее завершения местные бюджеты должны стать еще большими.

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Эти средства распределяются между бюджетами общин на выполнение совместных социально-экономических, культурных или иных программ, которые являются важными для региона, поддержку и развитие областной или районной инфраструктуры, предприятий, школ, университетов и так далее.

Областные и районные советы контролируют работу представителя государства на территории области. Они могут требовать отчеты от главы государственной администрации и прокурора, руководителя органа полиции, обжаловать решения президента, органов исполнительной власти, которые ограничивают полномочия депутатов. В случае, если между главой государственной администрации и представителями общины – конфликт, депутаты могут объявить такому представителю государства недоверие. Если за это проголосуют две трети депутатов – он должен автоматически уйти в отставку.

Так сделали в Кагарлыкском райсовете, когда в августе 2017 года объявили недоверие главе государственной администрации – Виктору Коляде. Поскольку за решение проголосовали две трети депутатов, шансов остаться на посту у него не было.

Не менее важным есть полномочия управлять объектами совместной собственности территориальных общин. Это могут быть школы, предприятия, аэропорты, библиотеки и тому подобное. Так, Киевский областной совет управляет Киевской областной клинической больницей, Киевским областным кардиологическим диспансером, предприятиями, которые предоставляют услуги по тепло- и водоснабжению: "Бородянкатепловодоснабжение", "Кагарликтеплосеть", "Ирпеньтеплосеть" и др. А к примеру, на балансе Обуховского районного совета – Мемориал памяти жертв Голодомора.

Территориальные общины Киевщины

Реформа децентрализации заключалась в создании таких административно-территориальных единиц, которые могли бы себя финансово обеспечить и меньше зависеть от государственного бюджета. Такой единицей стали территориальные общины – объединение нескольких сел, поселков или городов, с единым советом и председателем, а потому и бюджетом.

Как уже упоминалось, в Киевской области создали 69 территориальных общин: 24 городских, 23 поселковых и 22 сельских. Наибольшим по количеству избирателей является Белоцерковская ОТГ, в которой их зарегистрировано более 155 тисяч. Поэтому в тамошнем совете будет 42 депутата. По 38 депутатов будет в Броварской, Фастовской и Ирпенской ОТГ, в которых проживают почти 93 тисячи, 56 тисяч та 51 тисяча избирателей соответственно. В общинах, в которых проживает менее 10 тысяч избирателей, будет по 22 депутата. В Киевской области таких 24 общины, в частности наименьшая – Томашевская ОТГ, с количеством избирателей около 3,5 тисячи.

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Выборы в советы общин и их председателей особенно важны, поскольку именно эти структуры смогут повлиять на ситуацию в обществе, улучшить ее или наоборот – усугубить проблемы. Например, для жителей Броваров наибольшими проблемами являются малое количество школ и дошкольных учебных заведений, качество коммунальных услуг, дорог, большое количество бездомных животных и коррупция. И на все эти вещи могут повлиять органы местного самоуправления.

В сфере образования органы местного самоуправления на уровне общин управляют сетью коммунальных учреждений образования, формируют образовательную политику и финансируют ее. Это означает, что именно они могут создавать, ликвидировать или реорганизовывать детские сады, школы и даже университеты. Также они могут финансировать ремонт или утепление школ, техническое обеспечение, закупку учебных материалов и тому подобное. Также местные власти могут доплачивать педагогам, выделять средства на олимпиады, конкурсы, финансовую мотивацию лучших школьников и тому подобное.

Если в общине ученики учатся в три смены, в одном классе учатся по 40 человек и недостаточно преподавателей – вопрос к местной власти, что они планируют делать для того, чтобы исправить ситуацию?

Также в их силах влияние и на сферу жилищно-коммунального хозяйства. Исполкомы устанавливают тарифы на вывоз бытовых отходов, проезд в общественном транспорте, стоимость парковки в черте города, централизованного водоснабжения и водоотведения (для предприятий с годовым объемом водоснабжения до 300 тысяч и водоотведения 200 тысяч куб. м) и теплоснабжения (для предприятий, годовая выработка тепловой энергии которых не превышает 170 тысяч ГКал).

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Прорвало трубу? Заливает подъезд? Это тоже вопрос к местной власти: когда в последний раз ремонтировали инфраструктуру, как быстро работают коммунальные предприятия, которые должны этим заниматься, выделены ли средства в бюджете общины на ремонт или замену труб?

Дыры на дорогах местного значения тоже должны волновать в первую очередь местную власть, ведь она может строить, реконструировать и ремонтировать улицы и дороги. Именно они ответственны за развитие дорожной инфраструктуры, ремонт текущих дорог, созданию дорожек для велосипедистов и пандусов для маломобильных людей.

Бездомные животные – проблема многих общин в Украине, но бороться с ростом их количества надо гуманными методами. Местные власти могут принять программу регулирования численности бездомных животных, в которых должны определить, как исправлять ситуацию. Из местного бюджета могут выделить средства на стерилизацию животных, обучение владельцев животных и содержание животных в специальных приютах.

Бороться с коррупцией органам местного самоуправления труднее, но для этого существуют специальные органы национального уровня: полиция, прокуратуры, Национальное антикоррупционное бюро, Высший антикоррупционный суд и тому подобное. Но местная власть может сделать прозрачными процедуры принятия и реализации решений, привлекать жителей общины к обсуждению важных инициатив депутатов, отчитываться перед избирателями за сделанную работу.

Глобально это не решит проблемы, но люди будут больше доверять власти, которая не боится показать, что она делает.

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Белая Церковь, например, по результатам исследования организации Transparency International находится на 10 месте в рейтинге прозрачности 100 крупнейших городов Украины, существенно опередив Киев.

На реализацию всех этих замыслов необходимы немалые средства. В 2019 году Белая Церковь осуществила расходов на почти 1,9 миллиардов грн, Бровары – 1,4 миллиарда, Ирпень – 1,2 миллиарда, Фастов – 524 миллиона. Именно эти средства можно направить на строительство школ, ремонт дорог, содержание инфраструктуры и тому подобное.

То что делать?

Прежде всего, относиться к своему гражданскому долгу ответственно, и 25 октября голосовать взвешенно. Президент и нардепы далеко и должны заниматься глобальными делами. Депутаты и председатель общины значительно ближе и лучше знакомы с местными проблемами.

Эти люди будут управлять общиной следующие 5 лет. И каждый голос повлияет на результат.

Автор – Олег Савичук, аналитик Центра совместных действий