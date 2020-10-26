Пока нет точной даты проведения второго тура местных выборов в Украине. В гражданской сети ОПОРА утверждают, что в разных регионах – дата может быть разной.

Голосование должны организовать в течение 3 недель

Когда назначат дату второго тура – зависит от скорости подсчета голосов. Об этом сообщила глава правления сети ОПОРА Ольга Айвазовская на брифинге в Киеве, информирует 24 канал.

Важно Как проголосовали на местных выборах в крупных городах Украины: результаты экзитполов

Очевидно, что в большинстве городов повторное голосование состоится. Единственное, что непонятно, в какие именно сроки, потому что законодательство определяет, что результаты устанавливаются не позднее, чем на 12-ый день после дня голосования, а повторное голосование организовывается в течение трех недель,

– отметила Айвазовская.

Необязательно, что по всей Украине выборы состоятся в один и тот же день. Даты могут быть разными – как 15, так и, например, 22 ноября.

Где состоится второй тур голосования

Согласно данным экзитполов, второй тур выборов проведут в большинстве городов с населением более 75 тысяч человек.

В частности, вероятнее всего именно во втором туре с мэрами будут определяться в:

Киеве;

Одессе;

Николаеве;

Львове;

Днепре;

Кривом Роге;

Ужгороде;

Черновцах;

Черкассах.

Обратите внимание! Второй тур выборов назначают, если ни один из кандидатов на главу ОТО не наберет 50% голосов избирателей.

Главное о местных выборах в Украине можно прочитать здесь.