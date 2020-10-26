Коли відбудеться другий тур місцевих виборів: відповідь ОПОРИ
Наразі немає точної дати проведення другого туру місцевих виборів в Україні. В громадянській мережі ОПОРА стверджують, що у різних регіонах – дата може бути різною.
Голосування мають організувати протягом 3 тижнів
Коли призначать дату другого туру – залежить від швидкості підрахунку голосів. Про це повідомила голова правління мережі ОПОРА Ольга Айвазовська на брифінгу в Києві, інформує 24 канал.
Важливо Як проголосували на місцевих виборах у великих містах України: результати екзитполів
Очевидно, що в більшості міст повторне голосування відбудеться. Єдине, що незрозуміло, у які саме строки, тому що законодавство визначає, що результати встановлюються не пізніше, ніж на 12-ий день після дня голосування, а повторне голосування організовується протягом трьох тижнів,
– зазначила Айвазовська.
Необов'язково, що по всій Україні вибори відбудуться в один той самий день. Дати можуть бути різними – як 15, так і, наприклад, 22 листопада.
Де відбудеться другий тур голосування
Згідно з даними екзитполів, другий тур виборів проведуть у більшості міст з населенням понад 75 тисяч осіб.
Зокрема, найімовірніше саме у другому турі з мерами визначатимуться у:
- Києві;
- Одесі;
- Миколаєві;
- Львові;
- Дніпрі;
- Кривому Розі;
- Ужгороді;
- Чернівцях;
- Черкасах.
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