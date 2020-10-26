Наразі немає точної дати проведення другого туру місцевих виборів в Україні. В громадянській мережі ОПОРА стверджують, що у різних регіонах – дата може бути різною.

Голосування мають організувати протягом 3 тижнів

Коли призначать дату другого туру – залежить від швидкості підрахунку голосів. Про це повідомила голова правління мережі ОПОРА Ольга Айвазовська на брифінгу в Києві, інформує 24 канал.

Важливо Як проголосували на місцевих виборах у великих містах України: результати екзитполів

Очевидно, що в більшості міст повторне голосування відбудеться. Єдине, що незрозуміло, у які саме строки, тому що законодавство визначає, що результати встановлюються не пізніше, ніж на 12-ий день після дня голосування, а повторне голосування організовується протягом трьох тижнів,

– зазначила Айвазовська.

Необов'язково, що по всій Україні вибори відбудуться в один той самий день. Дати можуть бути різними – як 15, так і, наприклад, 22 листопада.

Де відбудеться другий тур голосування

Згідно з даними екзитполів, другий тур виборів проведуть у більшості міст з населенням понад 75 тисяч осіб.



Зокрема, найімовірніше саме у другому турі з мерами визначатимуться у:

Києві;

Одесі;

Миколаєві;

Львові;

Дніпрі;

Кривому Розі;

Ужгороді;

Чернівцях;

Черкасах.

Звернуть увагу! Другий тур виборів призначають, якщо жоден з кандидатів на голову ОТГ не набере 50% голосів виборців.

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