Сейчас идет процесс подсчета голосов на местных выборах в Украине, которые прошли 25 октября. В ЦИК надеются, что конечные результаты выборов станут известны через 3-5 дней.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик в эфире ток-шоу "Мир и война" на телеканале "Интер" заявил, что через двое-трое суток в Украине должен начаться процесс установления результатов, сообщает 24 канал.

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По словам Дубовика, пока органы государственного реестра избирателей еще собирают явку из территориальных избирательных комиссий.

Мы будем надеяться на лучшее, и что где-то в течение 3-5 дней в большинстве территориальных общин результаты выборов будут установлены. Безусловно, будет судебное испытание результатов выборов, а отдельные территориальные общины ожидает повторное голосование на выборах городских глав,

– заявил он.

Как проходили выборы в Украине 25 октября

Напомним, что 25 октября по всей территории Украины (кроме оккупированных территорий Донбасса и Крыма) прошли местные выборы. Украинцы выбирали городских, сельских и поселковых голов. А также депутатов сельских, поселковых и городских советов.

По состоянию на 20:00 явка составляла всего 36%. На избирательных участках с самого утра образовывались очереди, ведь из-за правил карантина, в зависимости от зонирования, в помещениях разрешено находиться определенному количеству людей. Ситуацию осложняло и то, что многие избиратели не могли разобраться с бюллетенями, из-за чего проводили в кабинках достаточно много времени. Кроме этого, не все избирательные участки открылись вовремя.

Больные коронавирусом и контактные лица тоже могли проголосовать. Члены комиссий наведывались к ним домой.

После закрытия избирательных участков правоохранители получили 4375 заявлений и сообщений о нарушениях во время выборов. Пока составили 234 административных протокола и начали 77 уголовных производств.

Кроме этого, в полицию в разных областях поступило 12 сообщений о заминировании избирательных участков. Все они оказались ложными.