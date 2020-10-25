Нині триває процес підрахунку голосів за місцевими виборами в Україні, які пройшли 25 жовтня. У ЦВК сподіваються, що кінцеві результати виборів стануть відомі через 3–5 днів.

Заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик в ефірі ток-шоу "Мир і війна" на телеканалі "Інтер" заявив, що через дві-три доби в Україні повинен розпочатися процес встановлення результатів, повідомляє 24 канал.

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За словами Дубовика, поки що органи державного реєстру виборців ще збирають явку з територіальних виборчих комісій.

Ми будемо сподіватися на краще, і що десь впродовж 3-5 днів у більшості територіальних громадах результати виборів будуть встановлені. Безумовно, буде судове випробування результатів виборів, а окремі територіальні громади очікує повторне голосування на виборах міських голів,

– заявив він.

Як проходили вибори в Україні 25 жовтня

Нагадаємо, що 25 жовтня по всій території України (окрім окупованих територій Донбасу та Криму) пройшли місцеві вибори. Українці обирали міських, сільських та селищних голів. А також депутатів сільських, селищних і міських рад.

Станом на 20:00 явка становила всього 36%. На виборчих дільницях від самого ранку утворювались черги, адже через правила карантину, залежно від зонування, у приміщеннях дозволено перебувати певним кількостям людей. Ситуацію ускладнювало й те, що багато виборців не могли розібратися з бюлетенями, через що проводили у кабінках досить багато часу. Окрім цього, не всі виборці дільниці відкрилися вчасно.

Хворі на коронавірус та контактні особи теж могли проголосувати. Члени комісій навідувались до них додому.

Після закриття виборчих дільниць правоохоронці отримали 4375 заяв та повідомлень про порушення під час виборів. З них поки що склали 234 адміністративних протоколи та розпочали 77 кримінальних проваджень.

Окрім цього, до поліції у різних областях надійшло 12 повідомлень про замінування виборчих дільниць. Усі вони виявились неправдивими.