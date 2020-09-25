Кого из нардепов чаще всего упоминали в новостях за год: исследование
Лидера ОПЗЖ Юрия Бойко чаще всего среди нардепов упоминали в новостях за первый год работы Верховной Рады 9 созыва. Больше всего о Бойко говорили в эфирах "Интера" и "112.ua".
За год Бойко вспомнили в новостях по меньшей мере 197 раз. Об этом говорится в исследовании "Детектор Медиа".
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Кого еще из политиков часто вспоминают в новостях
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Его вспомнили 158 раз в новостях за год.
- Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко – 135 раз.
- Нардеп от ОПЗЖ Наталия Королевская – 131 раз.
- Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко – 129 раз.
В каких топах оказалась ОПЗЖ
Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь", в которой сопредседательствует Бойко, остается в топе "по количеству упоминаний в теленовостях и по уровню материалов с признаками заказности". Исследовали, что именно ОПЗЖ первой начала манипулировать результатами соцопросов, публикуя псевдорейтинги.
В частности, партия опубликовала опрос квазисоциологической компании "Социомодус". Согласно ему, ОПЗЖ лидировала на предстоящих местных выборах в Донецкой области. Манипулятивность этого сообщения заключается в том, что выборов в Донецкой области, разделенной на оккупированную и свободную части, не будет. Потому что выборы проведут только в отдельных общинах, областной же совет выбирать не будут.
Какие темы чаще всего использует ОПЗЖ для пиара:
- права русскоязычных;
- требование провести выборы в прифронтовой зоне;
- критика власти из-за нежелания заканчивать войну на условиях Кремля;
- призывы снизить коммунальные тарифы.
Чаще всего упоминаемые в новостях нардепы / Инфографика "Детектор медиа"
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