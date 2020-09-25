Лидера ОПЗЖ Юрия Бойко чаще всего среди нардепов упоминали в новостях за первый год работы Верховной Рады 9 созыва. Больше всего о Бойко говорили в эфирах "Интера" и "112.ua".

За год Бойко вспомнили в новостях по меньшей мере 197 раз. Об этом говорится в исследовании "Детектор Медиа".

Кстати Ни лояльных СМИ, ни средств для пиара: команду Зеленского промониторили перед выборами

Кого еще из политиков часто вспоминают в новостях

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Его вспомнили 158 раз в новостях за год.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко – 135 раз.

Нардеп от ОПЗЖ Наталия Королевская – 131 раз.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко – 129 раз.

В каких топах оказалась ОПЗЖ

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь", в которой сопредседательствует Бойко, остается в топе "по количеству упоминаний в теленовостях и по уровню материалов с признаками заказности". Исследовали, что именно ОПЗЖ первой начала манипулировать результатами соцопросов, публикуя псевдорейтинги.

В частности, партия опубликовала опрос квазисоциологической компании "Социомодус". Согласно ему, ОПЗЖ лидировала на предстоящих местных выборах в Донецкой области. Манипулятивность этого сообщения заключается в том, что выборов в Донецкой области, разделенной на оккупированную и свободную части, не будет. Потому что выборы проведут только в отдельных общинах, областной же совет выбирать не будут.

Какие темы чаще всего использует ОПЗЖ для пиара:

права русскоязычных;

требование провести выборы в прифронтовой зоне;

критика власти из-за нежелания заканчивать войну на условиях Кремля;

призывы снизить коммунальные тарифы.

Обратите внимание! Канал "112.ua", в котором часто вспоминают Бойко, фактически контролирует нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук, известный своими пророссийскими взглядами.

Нацсовет регулярно фиксирует нарушения в эфирах "112.ua", в частности, из-за заявлений, которые могут представлять национальную, расовую или религиозную опасность. Например, в июле 2020 года бывший нардеп Петр Симорненко во время программы "Прйам" сказал, что в Украине продолжается гражданская война. Ведущие же на эти слова никак не отреагировали.

Телеканалом "Интер" владеют олигархи Сергей Левочкин и Дмитрий Фирташ.



Чаще всего упоминаемые в новостях нардепы / Инфографика "Детектор медиа"



Кому принадлежат украинские телеканалы / Инфографика 24 канала