Лідера ОПЗЖ Юрія Бойка найчастіше серед нардепів згадували у новинах за перший рік роботи Верховної Ради 9 скликання. Набільше про Бойка говорили в ефірах "Інтеру" та "112.ua".

За рік Бойка згадали в новинах щонайменше 197 разів. Про це йдеться у дослідженні "Детектор Медіа".

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Кого з політиків часто згадують у новинах

Очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Його згадали 158 разів в новинах за рік.

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко – 135 разів.

Нардеп від ОПЗЖ Наталія Королевська – 131 раз.

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко – 129 разів.

У яких топах опинилась ОПЗЖ

Партія "Опозиційна платформа – За життя", у якій співголовує Бойко, залишається в топі "за кількістю згадок у теленовинах і за рівнем матеріалів з ознаками замовності". Дослідили, що саме ОПЗЖ першою почала маніпулювати результатами соцопитувань, публікуючи псевдорейтинги.

Зокрема, партія опублікувала опитування квазісоціологічної компанії "Соціомодус". Згідно з ним, ОПЗЖ лідирувала на майбутніх місцевих виборах у Донецькій області. Маніпулятивність цього повідомлення полягає у тому, що виборів у Донецькій області, розділеній на окуповану та вільну частини, не буде. Тому що вибори проведуть лише в окремих громадах, обласну ж раду не обиратимуть.

Як теми найчастіше використовує ОПЗЖ для піару:

права російськомовних;

вимогу провести вибори у прифронтовій зоні;

критику владу через небажання закінчувати війну на умовах Кремля;

заклики знизити комунальні тарифи.

Зверніть увагу! Канал "112.ua", в якому часто згадують Бойка, фактично контролює нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук, що відомий своїми проросійськими поглядами.

Нацрада регулярно фіксує порушення в ефірах "112.ua". Зокрема, через заяви, що можуть розпалювати національну, расову чи релігійну небезпеку. Наприклад, у липні 2020 року колишній нардеп Петро Симорненко під час програми "Прйам" сказав, що в Україні триває громадянська війна. Ведучі ж на ці слова ніяк не відреагували.

Телеканалом "Інтер" володіють олігархи Сергій Льовочкін та Дмитро Фірташ.



Найчастіше згадувані в новинах нардепи / Інфографіка "Детектор Медіа"



Кому належать українські телеканали / Інфографіка 24 каналу