Кого з нардепів найчастіше згадували у новинах за рік: дослідження
Лідера ОПЗЖ Юрія Бойка найчастіше серед нардепів згадували у новинах за перший рік роботи Верховної Ради 9 скликання. Набільше про Бойка говорили в ефірах "Інтеру" та "112.ua".
За рік Бойка згадали в новинах щонайменше 197 разів. Про це йдеться у дослідженні "Детектор Медіа".
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Кого з політиків часто згадують у новинах
- Очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Його згадали 158 разів в новинах за рік.
- Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко – 135 разів.
- Нардеп від ОПЗЖ Наталія Королевська – 131 раз.
- Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко – 129 разів.
У яких топах опинилась ОПЗЖ
Партія "Опозиційна платформа – За життя", у якій співголовує Бойко, залишається в топі "за кількістю згадок у теленовинах і за рівнем матеріалів з ознаками замовності". Дослідили, що саме ОПЗЖ першою почала маніпулювати результатами соцопитувань, публікуючи псевдорейтинги.
Зокрема, партія опублікувала опитування квазісоціологічної компанії "Соціомодус". Згідно з ним, ОПЗЖ лідирувала на майбутніх місцевих виборах у Донецькій області. Маніпулятивність цього повідомлення полягає у тому, що виборів у Донецькій області, розділеній на окуповану та вільну частини, не буде. Тому що вибори проведуть лише в окремих громадах, обласну ж раду не обиратимуть.
Як теми найчастіше використовує ОПЗЖ для піару:
- права російськомовних;
- вимогу провести вибори у прифронтовій зоні;
- критику владу через небажання закінчувати війну на умовах Кремля;
- заклики знизити комунальні тарифи.
Найчастіше згадувані в новинах нардепи / Інфографіка "Детектор Медіа"