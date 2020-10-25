Самой большой проблемой на любых выборах является то, что граждане не имеют возможности проголосовать. По статистике явка будет низкой – значит кому-то это выгодно.

Это касается того, что на некоторых участках создали очень большие очереди и не установили дополнительные кабинки. Об этом в эфире 24 канала рассказала главный редактор общественного движения "Честно" Ирина Федорив.

Читайте также Украинцы выстаивают в длинных очередях, чтобы проголосовать на местных выборах: фото

По ее словам, люди ждали в очереди примерно по 2 часа. Она добавила, что нарушениями отметились почти все общины во всех областях. В частности, во всех регионах зафиксировали некоторые нарушения карантинных правил или скрытую агитацию в день тишины, сказала журналистка.

Ответственность за нарушения

Ирина Федорив отметила, что всем известно о скрытой рекламе, однако спекулируют лишь словами похожими на бренд. За это к ответственности нельзя привлечь, сообщила она.

Соответственно, все понимают, что это внушение. Однако доказать нарушение будет нереально,

– сказала главный редактор "Честно".

Также Ирина Федорив считает, что добиться того, чтобы на месте происшествия оперативно сработали правоохранители, будет очень трудно.



Главное о местных выборах 25 октября / инфографика 24 канала