Найбільшою проблемою на будь-яких виборах є те, що громадяни не мають можливості проголосувати. За статистикою явка буде низькою – значить комусь це вигідно.

Це стосується того, що на деяких дільницях створили дуже великі черги і не встановили додаткові кабінки. Про це в ефірі 24 каналу розповіла головна редакторка громадського руху "Чесно" Ірина Федорів.

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За її словами, люди чекали в черзі приблизно по 2 години. Вона додала, що порушеннями відзначились майже всі громади у всіх областях. Зокрема, у всіх регіонах зафіксували деякі порушення карантинних правил або приховану агітацію в день тиші, сказала журналістка.

Відповідальність за порушення

Ірина Федорів зазначила, що всім відомо про приховану рекламу, проте спекулюють лише словами схожими на бренд. Через це до відповідальності не можна притягнути, повідомила вона

Відповідно, всі розуміють, що це навіювання. Однак довести порушення буде нереально,

– сказала головна редакторка "Чесно".

Також Ірина Федорів вважає, що домогтись того, щоб на місці події оперативно спрацювали правоохоронці буде дуже важко.



Головне про місцеві вибори 25 жовтня / Інфографіка 24 каналу