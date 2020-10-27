Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что политсила завела в областные и районные советы больше всего депутатов. Политик назвал такой результат на местных выборах большим успехом.

Теперь депутаты президентской фракции присутствуют почти в каждом регионе. Об этом он отметил в комментарии агентству Интерфакс-Украина.

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Александр Корниенко отметил, что штаб "Слуги народа" проводил параллельный подсчет голосов. Поэтому по результатам обработанных 70% избирательных участков партия выходит на первое место по количеству полученных мандатов в советах областного и районного уровней:

на выборах депутатов областных советов по всей стране "Слуга народа" получила 327 мандатов из 1660 возможных – 20%;

на выборах в райсоветы монобольшинство получило 908 мандатов из 5366 возможных – 17%.



Сколько представителей "Слуги народа" стали председателями ОТО

Также кандидаты от "Слуги народа" возглавили 196 ОТО из 1395, что составляет 15%.

Больше всего глав объединенных территориальных общин в таких областях:

Киевской – 18;

Харьковской – 18;

Николаевской – 17;

Сумской – 17;

Кировоградской – 15.

Алексадр Корниенко подчеркнул, что представители "Слуги народа" возглавили общины в каждой области. И добавил, эти местные выборы продемонстрировали, что "для всех украинцев самым важным является благосостояние своего края, а не политические манипуляции".

И местные депутаты, и мэры и главы ОТО, избранные от "Слуги народа", будут делать все, чтобы оправдать доверие своих избирателей,

– прокомментировал он.

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Итоги выборов 25 октября / Инфографика 24 канала