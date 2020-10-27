Результат "Слуги народу" на місцевих виборах – великий успіх, – Корнієнко
Заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що політсила завела до обласних і районних рад найбільше депутатів. Політик назвав такий результат на місцевих виборах великим успіхом.
Тепер депутати президентської фракції присутні майже в кожному регіоні. Про це він зазначив у коментарі агентству Інтерфакс-Україна.
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Олександр Корнієнко зазначив, що штаб "Слуги народу" проводив паралельний підрахунок голосів. Відтак за результатами опрацьованих 70% виборчих дільниць партія виходить на перше місце за кількістю отриманих мандатів у радах обласного та районного рівнів:
- на виборах депутатів обласних рад по всій країні "Слуга народу" отримала 327 мандатів зі 1660 можливих – 20%;
- на виборах до райрад монобільшість отримала 908 мандатів зі 5366 можливих – 17%.
Скільки представників "Слуги народу" стали головами ОТГ
Також кандидати від "Слуги народу" очолили 196 ОТГ зі 1395, що становить 15%.
Найбільше голів об'єднаних територіальних громад в таких областях:
- Київській – 18;
- Харківській – 18;
- Миколаївській – 17;
- Сумській – 17;
- Кіровоградській – 15.
Олександр Корнієнко наголосив, що представники "Слуги народу" очолили громади в кожній області. І додав, ці місцеві вибори продемонстрували, що "для всіх українців найважливішим є добробут свого краю, а не політичні маніпуляції.
І місцеві депутати, і мери та голови ОТГ, обрані від "Слуги народу", робитимуть все, щоб виправдати довіру своїх виборців,
– прокоментував він.