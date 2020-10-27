Заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що політсила завела до обласних і районних рад найбільше депутатів. Політик назвав такий результат на місцевих виборах великим успіхом.

Тепер депутати президентської фракції присутні майже в кожному регіоні. Про це він зазначив у коментарі агентству Інтерфакс-Україна.

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Олександр Корнієнко зазначив, що штаб "Слуги народу" проводив паралельний підрахунок голосів. Відтак за результатами опрацьованих 70% виборчих дільниць партія виходить на перше місце за кількістю отриманих мандатів у радах обласного та районного рівнів:

на виборах депутатів обласних рад по всій країні "Слуга народу" отримала 327 мандатів зі 1660 можливих – 20%;

на виборах до райрад монобільшість отримала 908 мандатів зі 5366 можливих – 17%.

Скільки представників "Слуги народу" стали головами ОТГ

Також кандидати від "Слуги народу" очолили 196 ОТГ зі 1395, що становить 15%.

Найбільше голів об'єднаних територіальних громад в таких областях:

Київській – 18;

Харківській – 18;

Миколаївській – 17;

Сумській – 17;

Кіровоградській – 15.

Олександр Корнієнко наголосив, що представники "Слуги народу" очолили громади в кожній області. І додав, ці місцеві вибори продемонстрували, що "для всіх українців найважливішим є добробут свого краю, а не політичні маніпуляції.

І місцеві депутати, і мери та голови ОТГ, обрані від "Слуги народу", робитимуть все, щоб виправдати довіру своїх виборців,

– прокоментував він.

Детальніше про те, як пройшли місцеві вибори в Україні – читайте за посиланням.



Підсумки виборів 25 жовтня / Інфографіка 24 каналу