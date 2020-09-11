Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко признался, что на местные выборы партия не ставит цели "сделать их еще раз". В то же время "слуги" будут пытаться осуществить определенную "перезагрузку" в областных и местных советах.

О планах "Слуги народа" на местные выборы осенью 2020 года Александр Корниенко рассказал в интервью "Радио Свобода".

Интересно От "Слуги народа" на местных выборах могут баллотироваться бывшие оппоненты

У нас есть такая цель, что те, кто нормальный руководитель или глава города, они могут работать дальше. Политическая культура такая в стране, что на местном уровне у нас нет очень много желающих этим заниматься,

– заявил нардеп.

По его словам, на местных уровнях уже есть определенный сформированный политикум. "Слуга народа" со своей стороны своими инструментами будут пытаться долить туда новой крови.

"Мы не настроены выдвигать от себя много действующих депутатов городских или областных советов. Например, это может быть перезагрузка с уровня на уровень – из облсовета в горсовет и наоборот", – рассказал Александр Корниенко.

Он убежден, что таким образом удастся разрушить определенный круг связей. Поэтому для партии от этого может быть меньше репутационных рисков.

В то же время Корниенко оценил перспективы для "Слуги народа", если бы выборы состоялись еще в прошлом году. Он отметил, что плюсом была бы высокая поддержка политсилы, но минусом – выборы в стране с незавершенной реформой децентрализации.

Что известно о местных выборах в 2020 году