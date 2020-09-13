Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко зізнався, що на місцеві вибори партія не ставить мети "зробити їх ще раз". Водночас "слуги" намагатимуться здійснити певне "перезавантаження" в обласних і місцевих радах.

Про плани "Слуги народу" на місцеві вибори восени 2020 року Олександр Корнієнко розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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У нас є така мета, що ті, хто нормальний керівник чи очільник міста, вони можуть працювати далі. Політична культура така в країні, що у на місцевому рівні в нас немає дуже багато бажаючих цим займатися,

– заявив нардеп.

За його словами, на місцевих рівнях вже є певний сформований політикум. "Слуга народу" зі свого боку своїми інструментами намагатиметься долити туди нової крові.

"Ми не налаштовані висувати від себе багато чинних депутатів міських чи обласних рад. Наприклад, це може бути перезавантаження з рівня на рівень – з облради в міськраду й навпаки", – розповів Олександр Корнієнко.

Він переконаний, що в такий спосіб вдасться зруйнувати певне коло зв'язків. Відтак для партії від цього може бути менше репутаційних ризиків.

Водночас Корнієнко оцінив перспективи для "Слуги народу", якщо б вибори відбулися ще минулого року. Він відзначив, що плюсом була б висока підтримка політсили, але мінусом – вибори в країні з незавершеною реформою децентралізації.

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