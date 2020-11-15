В Краматорске 15 ноября неизвестные обстреляли пейнтбольными шариками с краской автомобиль "Газель". Он как раз стоял возле избирательного участка, где происходит второй тур выборов мэра.

Водитель уже сообщил в полицию. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины в фейсбуке.

К слову Как проходит второй тур местных выборов в Украине: фото

По информации наблюдателей КИУ, автобус осуществлял подвоз к избирательному участку в пользу одного из кандидатов. Однако эта информация пока выясняется.

Справка. Жители Краматорска будут избирать председателя горсовета из двух кандидатов – действующим мэром Андреем Панковым и самовыдвиженцем Александром Гончаренко.

Второй тур выборов: что известно

Во второй раз на участки пошли жители Сум, Одессы, Луцка, Херсона, Краматорска, Каменец-Подольска. В первом туре ни один кандидат в этих городах не набрал более 50% голосов.

Второй тур проводится только в городах с населением более 75 тысяч человек. Однако есть исключение – Украинка. В городе значительно меньше населения, однако 2 кандидата там набрали одинаковое количество голосов.



Как безопасно голосовать на выборах / Инфографика 24 канала