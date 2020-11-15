В Краматорську 15 листопада невідомі обстріляли пейнтбольними кулями з фарбою автомобіль "Газель". Він саме стояв біля виборчої дільниці, де відбувається другий тур виборів мера.

Водій вже повідомив в поліцію. Про це пише Комітет виборців України у фейсбуці.

До слова Як проходить другий тур місцевих виборів в Україні: фото

За інформацією спостерігачів КВУ, автобус здійснював підвезення до виборчої дільниці на користь одного з кандидатів. Однак ця інформація наразі з'ясовується.

Довідка. Жителі Краматорська обиратимуть голову міськради між двома кандидатами – чинним мером Андрієм Панковим і самовисуванцем Олександром Гончаренком.

Другий тур виборів: що відомо

Вдруге на дільниці пішли жителі Сум, Одеси, Луцька, Херсону, Краматорська, Кам'янець-Подільського. У першому турі жоден кандидат у цих містах не набрав понад 50% голосів.

Другий тур проводять лише у містах з населенням у понад 75 тисяч людей. Однак є виняток – Українка. У місті значно менше населення, однак 2 кандидати там набрали однакову кількість голосів.



Як безпечно голосувати на виборах / Інфографіка 24 каналу