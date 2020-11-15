У Краматорську біля дільниці обстріляли автобус пейнтбольними кульками
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В Краматорську 15 листопада невідомі обстріляли пейнтбольними кулями з фарбою автомобіль "Газель". Він саме стояв біля виборчої дільниці, де відбувається другий тур виборів мера.
Водій вже повідомив в поліцію. Про це пише Комітет виборців України у фейсбуці.
До слова Як проходить другий тур місцевих виборів в Україні: фото
За інформацією спостерігачів КВУ, автобус здійснював підвезення до виборчої дільниці на користь одного з кандидатів. Однак ця інформація наразі з'ясовується.
Другий тур виборів: що відомо
- Вдруге на дільниці пішли жителі Сум, Одеси, Луцька, Херсону, Краматорська, Кам'янець-Подільського. У першому турі жоден кандидат у цих містах не набрав понад 50% голосів.
- Другий тур проводять лише у містах з населенням у понад 75 тисяч людей. Однак є виняток – Українка. У місті значно менше населення, однак 2 кандидати там набрали однакову кількість голосів.
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