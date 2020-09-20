Россия и представители ОРДЛО будут блокировать работу Трехсторонней контактной группы до тех пор, пока парламент не внесет изменений в постановление о местных выборах. Такое мнение высказал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук. Сам Кравчук не знает, достаточно ли для этих изменений голосов в Верховной Раде.

Москва и ОРДЛО блокируют переговоры через постановление

Глава делегации отметил, что искать ответы на все вопросы нужно даже, если желание на это есть только у Украины. Об этом Кравчук сказал "Суспильному".

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Сегодня уже очевидно на всех встречах Трехсторонней контактной группы, все вопросы, которые обсуждаются, упираются в одно: Россия и ОРДЛО официально заявляют, что пока не будет изменено постановление Верховной Рады, то все вопросы будут заблокированы,

– сообщил Кравчук.

Отметим, что постановление, которое ранее приняли парламентарии, позволяет проводить выборы на оккупированных территориях только в случае деоккупации и вывода незаконных вооруженных формирований с территории Украины.

В изменениях, которые предлагают принять Раде, формулировка другая: местные выборы на оккупированных территориях можно будет провести при условии полного разоружения, демилитаризации и реинтеграции в соответствии со стандартами ООН и ОБСЕ.

На встрече советников глав государств "нормандской четверки" украинская сторона сообщила, что сможет изменить постановление. Однако Москва требует сделать это как можно быстрее.

Разумков – против внесения изменений в постановление

Между тем, пишет "Суспильне", автор изменений нардеп от "Слуги народа" Александр Качура уверяет, что 70% его коллег из фракции готовы поддержать постановление. К ним не относится спикер Дмитрий Разумков, который считает, что изменения нецелесообразны. Ведь постановление о проведении местных выборов принимают не позднее, чем за 90 дней до их начала.



Как будут проходить местные выборы-2020 / инфографика 24 канала