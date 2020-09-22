Звезда украинской группы "ТИК" решил пойти в большую политику. 42-летний вокалист и музыкант Виктор Бронюк будет представлять "Партию Винничане" и пойдет первым номером в списке.

О решении музыканта Бронюка стало известно на фейсбук-странице "Партии Винничане", а также у самого артиста в соцсетях. Известно, что мужчина родился в селе Соколова, на Винничине, поэтому решил представлять себя на выборах именно от этой области. Мужчина рассказал, что его дважды вносили в списки вероятных кандидатов на выборы мэра Винницы, но тогда он еще даже не задумывался о политических амбициях и кресле городского головы. Сейчас его интересует только депутатское кресло в городской мэрии.

К слову Притула рассказал, надолго ли идет в политику

Виктор Бронюк объяснил, что хочет создать новую политическую площадку для жителей не только областного центра, но и всей области.

Я не один раз объездил всю Украину. И наша Винница, на фоне других областных центров, выглядит действительно очень достойно. Это факт. А то, что сегодня собралась целая куча желающих побороться за мэрское кресло, на мой взгляд, выглядит странно. Прямо парад кандидатов. Во всех остальных городах нашей области все хорошо? В райцентрах, поселках, селах?.. Нас интересует успех всей Винницкой области!

– говорится в заявлении лидера группы "ТИК".

В частности, в "Партии Винничане" также планируют выдвигать своего кандидата на пост главы областного исполкома.

Что известно о Викторе Бронюкt? 41-летний музыкант родился в Винницкой области, где получил среднее образование, а также получил два высших образования – в Барском педагогическом училище и в Винницком государственном педагогическом университете. В 2005 году он создал группу "ТИК" (Трезвость и Культура), которая до сих пор выпускает юмористические песни, часто с социальным подтекстом. Бронюк и его коллеги по группе в "Книге рекордов Украины", за 24 концерта, которые они однажды дали за рекордно ограниченное время – 30 дней. Виктор женат на Татьяне Бронюк с 2008 и имеет двоих детей – Даниила и Еву. В 2015 году мужчина получил звание "Почетный гражданин Винницы", а также Церковную медаль "За жертвенность и любовь к Украине".



В интервью изданию " 41-летний музыкант родился в Винницкой области, где получил среднее образование, а также получил два высших образования – в Барском педагогическом училище и в Винницком государственном педагогическом университете. В 2005 году он создал группу "ТИК" (Трезвость и Культура), которая до сих пор выпускает юмористические песни, часто с социальным подтекстом. Бронюк и его коллеги по группе в "Книге рекордов Украины", за 24 концерта, которые они однажды дали за рекордно ограниченное время – 30 дней. Виктор женат на Татьяне Бронюк с 2008 и имеет двоих детейДаниила и Еву. В 2015 году мужчина получил звание "Почетный гражданин Винницы", а также Церковную медаль "За жертвенность и любовь к Украине".В интервью изданию " Радио Свобода " Бронюк рассказывал, что за время российско-украинской войны был волонтером, организовывал работу поддержки вынужденных переселенцев, а на базе группы вместе с коллегами создал ресурс "Крым SOS". Что касается языкового вопроса, то музыкант отмечал, что неважно, на каком языке говорят украинцы, но государственный язык должны знать все граждане.

Напомним, что до 24 сентября все партии должны выдвинуть своих кандидатов на местные выборы и подать все необходимые документы для регистрации кандидатов. Само же голосование на местных выборах состоится 25 октября 2020 года.



Местные выборы в Украине: календарь / Инфографика 24 канала