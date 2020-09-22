Зірка українського гурту "ТІК" вирішив піти у велику політику. 42-річний вокаліст та музикант Віктор Бронюк представлятиме "Партію Вінничан" і йтиме першим номером у списку.

Про рішення музиканта Бронюка стало відомо на фейсбук-сторінці "Партії Вінничан", а також у самого артиста в соцмережах. Відомо, що чоловік народився у селі Соколова, що на Вінничині, тому вирішив представляти себе на виборах саме від цієї області. Чоловік розповів, що його двічі вносили у списки ймовірних кандидатів на вибори міського голову Вінниці, але тоді він ще навіть не задумувався про політичні амбіції і крісло міського голови. Наразі його цікавить лише депутатське крісло у міській мерії.

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Віктор Бронюк пояснив, що хоче створити новий політичний майданчик для мешканців не лише обласного осередку, а й осієї області.

Я не один раз об'їздив всю Україну. І наша Вінниця, на тлі інших обласних центрів, виглядає справді дуже достойно. Це факт. А те, що сьогодні зібралась ціла купа бажаючих поборотись за мерське крісло, як на мене, виглядає дивно. Прямо парад кандидатів. У всіх інших містах нашої області все добре? В райцентрах, селищах, селах?.. Нас цікавить успіх всієї Вінницької області!

– йдеться у заяві лідера гурту "ТІК".

Зокрема, у "Партії Вінничан" також планують висувати свого кандидата на посаду голови обласного виконкому.

Що відомо про Віктора Бронюка? 41-річний музикант народився на Вінничині, де здобув середню освіту, а також отримав дві вищі освіти – у Барському педагогічному училищі та у Вінницькому державному педагогічному університеті. У 2005 році він створив гурт "ТІК" (Тверезість і Культура), який до сьогодні випускає гумористичні пісні часто із соціальним підтекстом. Бронюк та його колеги по групі є у "Книзі рекордів України", через 24 концерти, які вони одного разу дали за рекордно обмежений час – 30 днів. Віктор одружений з Тетяною Бронюк із 2008 року та має двох дітей – Данила та Єву. У 2015 році чоловік отримав звання "Почесний громадянин Вінниці", а також Церковну медаль "За жертовність і любов до України".



В інтерв'ю виданню 41-річний музикант народився на Вінничині, де здобув середню освіту, а також отримав дві вищі освіти – у Барському педагогічному училищі та у Вінницькому державному педагогічному університеті. У 2005 році він створив гурт "ТІК" (Тверезість і Культура), який до сьогодні випускає гумористичні пісні часто із соціальним підтекстом. Бронюк та його колеги по групі є у "Книзі рекордів України", через 24 концерти, які вони одного разу дали за рекордно обмежений час – 30 днів. Віктор одружений з Тетяною Бронюк із 2008 року та має двох дітей – Данила та Єву. У 2015 році чоловік отримав звання "Почесний громадянин Вінниці", а також Церковну медаль "За жертовність і любов до України".В інтерв'ю виданню "Радіо Свобода" Бронюк розповідав, що за час російсько-української війни був волонтером, організовував роботу підтримки вимушених переселенців, а на базі гурту разом з колегами створив ресурс "Крим SOS". Щодо мовного питання, то музикант зазначав, що неважливо, якою мовою повинні говорити українці, але державну мову мають знати всі громадяни.

Нагадаємо, що до 24 вересня усі партії повинні висунути своїх кандидатів на місцеві вибори і подати усі необхідні документи для реєстрації кандидатів. Саме ж голосування на місцевих виборах відбудеться 25 жовтня 2020 року.



Місцеві вибори в Україні: календар / Інфографіка 24 каналу