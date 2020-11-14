В Луцке перед вторым туром выборов мэра заменили почти 100 членов участковых избирательных комиссий. Представление о замене людей вносили несколько партий.

Почему пришлось заменить людей

Преимущественно члены комиссий сами отказались работать. Об этом рассказала председатель Луцкой городской ТИК Мария Парфенюк, сообщает гражданская сеть ОПОРА.

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Люди сами отказываются. Болезни людей, семейные обстоятельства, нежелание работать на избирательном участке, не понравилось,

– заметила Парфенюк.

О замене людей сообщили в партиях "Европейская Солидарность", "За будущее". Кроме этого, "Батькивщина" отозвала своих членов комиссии.

Заметим, с 25 октября по 13 ноября в составе городских или областной ТИК на Волыни заменяли только 2 членов комиссий. Кстати, их полномочия могут прекратить досрочно в связи с представлением о замене.

Обратите внимание! Второй тур местных выборов в Луцке состоится 15 ноября. Также мэра будут выбирать жители Одессы, Сум, Херсона, Краматорска, Каменец-Подольского и Украинки.