У Луцьку перед другим туром виборів мера замінили майже 100 членів дільничих виборчих комісій. Подання про заміни людей вносили кілька партій.

Чому довелось замінити людей

Переважно члени комісій самі відмовились працювати. Про це розповіла голова Луцької міської ТВК Марія Парфенюк, повідомляє громадянська мережа ОПОРА.

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Люди самі відмовляються. Хвороби людей, сімейні обставини, небажання працювати на виборчій дільниці, не сподобалось,

– зауважила Парфенюк.

Про заміну людей повідомили у партіях "Європейська Солідарність", "За майбутнє". Крім цього, "Батьківщина" відкликала своїх членів комісії.

Зауважимо, з 25 жовтня по 13 листопада у складі міських чи обласної ТВК на Волині заміняли лише 2 членів комісій. До речі, їх повноваження можуть припинити достроково у зв'язку з поданням про заміну.

Зверніть увагу! Другий тур місцевих виборів у Луцьку відбудеться 15 листопада. Також мера обиратимуть жителі Одеси, Сум, Херсона, Краматорська, Кам'янця-Подільського та Українки.