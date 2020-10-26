В городской территориальной избирательной комиссии Львова образовались очереди из представителей участков. Они ждут того, чтобы передать бюллетени и протоколы.

В то же время явка во Львове составляет менее 40%, а во Львовской области – более 40%. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Читайте также Украинцы выстаивают в длинных очередях, чтобы проголосовать на местных выборах: фото

Согласно данным гражданской сети ОПОРА, это самая низкая явка избирателей на местных выборах в регионе за годы независимости. В 2015 году на участки пришли более 55% избирателей.

Причины низкой явки избирателей

Координатор гражданской сети во Львове Тарас Радь отметил, что есть несколько причин низкой явки:

на местные выборы приходит меньше людей, ведь власть ассоциируют с центром, в то же время местный уровень соответственно не оценивают;

из-за COVID-19 и соответствующих ограничений;

очереди возле участков;

разговоры об Избирательном кодексе – процедура голосования создала недоверие у избирателей.



Очереди в ТИК Львова / Фото "Радио Свободы"

В то же время наблюдатели ОПОРЫ и Комитета избирателей Украины не обнаружили во Львовской области и во Львове системных и масштабных нарушений во время выборов, которые могли бы повлиять на исход голосования.

Главное о местных выборах в Украине можно прочитать здесь.