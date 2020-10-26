Во Львове образовались очереди из представителей избирательных участков: фото
В городской территориальной избирательной комиссии Львова образовались очереди из представителей участков. Они ждут того, чтобы передать бюллетени и протоколы.
В то же время явка во Львове составляет менее 40%, а во Львовской области – более 40%. Об этом сообщает "Радио Свобода".
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Согласно данным гражданской сети ОПОРА, это самая низкая явка избирателей на местных выборах в регионе за годы независимости. В 2015 году на участки пришли более 55% избирателей.
Причины низкой явки избирателей
Координатор гражданской сети во Львове Тарас Радь отметил, что есть несколько причин низкой явки:
- на местные выборы приходит меньше людей, ведь власть ассоциируют с центром, в то же время местный уровень соответственно не оценивают;
- из-за COVID-19 и соответствующих ограничений;
- очереди возле участков;
- разговоры об Избирательном кодексе – процедура голосования создала недоверие у избирателей.
Очереди в ТИК Львова / Фото "Радио Свободы"
В то же время наблюдатели ОПОРЫ и Комитета избирателей Украины не обнаружили во Львовской области и во Львове системных и масштабных нарушений во время выборов, которые могли бы повлиять на исход голосования.