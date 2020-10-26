У міській Територіальній виборчій комісії Львова утворились черги з представників дільниць. Вони чекають на те, щоб передати бюлетені і протоколи.

Водночас явка у Львові становить менше, ніж 40%, а у Львівській області – понад 40%. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Згідно з даними громадянської мережі ОПОРА, це найнижча явка виборців на місцевих виборів у регіоні за роки незалежності. У 2015 році на дільниці прийшли понад 55% виборців.

Причини низької явки виборців

Координатор громадянської мережі у Львові Тарас Радь зазначив, що є декілька причин низької явки:

на місцеві вибори приходить менше людей, адже владу асоціюють із центром, водночас місцевий рівень відповідно не оцінюють;

через COVID-19 та відповідні обмеження;

черги біля дільниць;

розмови про Виборчий кодекс – процедура голосування створила недовіру у виборців.



Черги у ТВК Львова / Фото "Радіо Свободи"

Водночас спостерігачі ОПОРИ і Комітету виборців України не виявили у Львівській області та у Львові системних і масштабних порушень під час виборів, які могли б вплинути на результат голосування.

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