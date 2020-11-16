Make Ukrainka Great Again: в Украине на выборах голосовали за Трампа – фотофакт
Во время голосования во втором туре мэра Украинки на Киевщине нашлись те, кто поддержал действующего президента США Дональда Трампа. Правда, за пост городского главы здесь соревновались Оксана Кирилюк от "Слуги народа" и Александр Туренко от "Евросолидарности".
На выборах в Украине голосовали за Трампа: что известно
Об этом в телеграмме сообщил журналист Евгений Куксин. Также он обнародовал фото бюллетеня, где один из избирателей дорисовал третью строчку и туда вписал Трампа.
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На выборах мэра Украинки Киевской области один из избирателей проголосовал за Трампа. Make Ukrainka Great Again!
– иронично подчеркнул Куксин, перефразировав лозунг Трампа Make America Great Again.
Отметим, согласно предварительным результатам выборов президента США, Трамп уступил демократу Джо Байдену.
Предварительные результаты выборов президента США / Инфографика 24 канала
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