Во время голосования во втором туре мэра Украинки на Киевщине нашлись те, кто поддержал действующего президента США Дональда Трампа. Правда, за пост городского главы здесь соревновались Оксана Кирилюк от "Слуги народа" и Александр Туренко от "Евросолидарности".

На выборах в Украине голосовали за Трампа: что известно

Об этом в телеграмме сообщил журналист Евгений Куксин. Также он обнародовал фото бюллетеня, где один из избирателей дорисовал третью строчку и туда вписал Трампа.

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На выборах мэра Украинки Киевской области один из избирателей проголосовал за Трампа. Make Ukrainka Great Again!

– иронично подчеркнул Куксин, перефразировав лозунг Трампа Make America Great Again.

Отметим, согласно предварительным результатам выборов президента США, Трамп уступил демократу Джо Байдену.

Предварительные результаты выборов президента США / Инфографика 24 канала