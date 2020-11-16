Під час голосування в другому турі мера Українки на Київщині знайшлися ті, хто підтримав чинного президента США Дональда Трампа. Щоправда, за посаду міського голови тут змагалися Оксана Кирилюк від "Слуги народу" та Олександр Туренко від "Євросолідарності".

На виборах в Україні голосували за Трампа: що відомо

Про це у телеграмі повідомив журналіст Євген Куксін. Також він оприлюднив фото бюлетеня, де один із виборців домалював третій рядок і туди вписав Трампа.

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На виборах мера Українки Київської області один із виборців проголосував за Трампа. Make Ukrainka Great Again!

– іронічно підкреслив Куксін, перефразувавши гасло Трампа Make America Great Again.

Зауважимо, згідно з попередніми результатами виборів президента США, Трамп поступився демократу Джо Байдену.



Попередні результати виборів президента США / Інфографіка 24 каналу